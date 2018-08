Radtouristen bekommen in Bremen viele Tipps für Touren sowie viel Service rund um den Drahtesel. (Karsten Klama)

Pedalierende Touristen sind in Bremen höchst willkommen - das zeigen die vielen Service-Angebote für per Drahtesel Reisende.

Sie können an geführten Radtouren teilnehmen, finden in der Stadt Hotels mit speziellen Angeboten für Radfahrer, können ihr Fortbewegungsmittel sicher parken und ihm nötige Wartungen angedeihen lassen. Und wer sein eigenes Rad nicht dabei hat, findet in Bremen zahlreiche Verleihstationen. Auch auf digitale Unterstützung müssen Pedaleure bei der Bremen-Erkundung nicht verzichten.

Die Radstation des ADFC am Hauptbahnhof bietet Leihfahrräder, ein Fahrradparkhaus und jede Menge Service rund ums Rad. (Michael Rabba)

Doch der Reihe nach. Bremen liegt auf den Routen mehrerer Radfernwege, wie etwa dem Weserradweg und dem Wümme-Radweg. Doch egal, ob Radler auf einem dieser oder auf ganz anderen Wegen in die Hansestadt kommen, hier ist man auf die umweltfreundlich bewegten Gäste eingestellt.

Zahlreiche Tourenvorschläge

Wer die Stadt radelnd erkunden möchte, für den hat die Bremer Touristik-Zentrale mehrere Tourenvorschläge unter dem Motto "Bremen Bike it". Dabei handelt es sich um ein spezielles Projekt der Bremer Wirtschaftsförderung zur "Förderung der Fahrradkultur im Land Bremen". Die "Kuh, Knipp und Kult" überschriebene Tour etwa führt vom Hauptbahnhof ins Umland. Weitere Touren heißen unter anderem "Mittenmang und umzu", "Weser-Runde" und "Tour Maritim".

Ein weiteres Fahrradparkhaus gibt es an der Wilhadistraße am Bremer Dom. Dort können Fahrräder in Schließfächern oder auf Ständern sicher abgestellt werden. (Michael Rabba)

Wer sich gerne führen lässt, wird ebenfalls fündig. Die oben genannten Touren werden auch in Begleitung eines Gästeführers angeboten. Und es können auch darüberhinaus weitere geführte Radtouren gebucht werden. Darunter sogar eine "Drahteselsafari".

Ganz individuell planen kann man seine radelnden Stadterkundungen mit dem Bremer Fahrradstadtplan, den es unter anderem im örtlichen Buchhandel und bei der Fahrradstation des Bremer Landesverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) am Hauptbahnhof gibt.

In Zusammenarbeit mit dem ADFC gibt der WESER-KURIER zudem das Magazin "Rad & Tour" heraus. Prall gefüllt mit Tipps und Ideen rund um die schönsten Fahrradstrecken in Bremen und der Region.

Räder ausleihen kein Problem

Neben dem An- und Herumkommen ist natürlich auch das Unterkommen wichtig. Die Touristik-Zentrale hält in ihrem Internetportal zahlreiche Unterkunftsempfehlungen für Radtouristen bereit.

Das eigene Fahrrad ist in der heimischen Garage geblieben? Kein Problem. Räder können in Bremen an vielen Stellen ausgeliehen werden. Ganz zentral zum Beispiel bei der ADFC-Radstation am Hauptbahnhof. Dort hilft zudem ein Werkstatt-Team bei Pannen. Und am Bahnhof sowie am Dom gibt es Parkhäuser für Fahrräder.

Der WESER-KURIER bietet seit Mitte Juni 2018 ebenfalls Leihfahrräder an - auch für Touristen. Alle Informationen zum "WK-Bike" gibt es hier.

Für Smartphones gibt es die App "Bike Citizens", ein Navi für Radfahrer. (WK)

Auch sich ganz analog per Muskelkraft Fortbewegende müssen im 21. Jahrhundert nicht auf digitale Unterstützung verzichten, sprich: es gibt für Radfahrer mehrere Apps. Die Bremer Touristik-Zentrale empfiehlt die "Bike Citizens App" als Navi für den Drahtesel. Es gibt sie sowohl für iOS als auch für Android. Für Bremen, Bremerhaven und das niedersächsische Umland ist die App kostenlos. Die App informiert auch über Rad-Service-Stationen von "Bremen Bike it". Im Internetportal von "Bremen Bike it" finden sich zudem viele weitere Informationen und Tipps rund ums Fahrrad wie etwa die Adressen von Fahrradhändlern und Fahrradwerkstätten.

Wissenswertes rund um Fahrrad gibt es zudem auf unserer Fahrrad-Themenseite.