Umweltsenator Joachim Lohse. (Frank Thomas Koch)

Joachim Lohse: Es ist als rhetorische Frage gemeint gewesen, die mir unglücklich in dieser Form rausgerutscht ist. Ich bedauere dies und bitte, es in aller Form zu entschuldigen. Ich wollte vielmehr darauf aufmerksam machen, dass es nicht erst wieder zu einem solchen Ereignis kommen darf, damit wir wesentlich mehr für den Klimaschutz tun.

Nein. Die Klimaschutzziele sind nicht eingehalten worden, weil die Bundesregierung vor allem den Kohleausstieg nicht angepackt hat. Das wäre der größte Beitrag gewesen. Zudem wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz in seiner Wirksamkeit weitgehend zerstört. Einen Großteil der 2009 im Klimaschutz- und Energieprogramm 2020 beschlossenen Maßnahmen haben wir hier in Bremen bereits umgesetzt, ohne den erwarteten Effekt zu erzielen. Es ist enttäuschend, dass die Ziele nicht erreicht wurden, denn 40 Prozent weniger Kohlendioxid-Ausstoß ist ja nicht zu hoch, wenn man sich anschaut, wie sich das Klima laut Weltklimarat verändern wird.

Wir hatten einen Bevölkerungszuwachs und ein größeres Wirtschaftswachstum, wodurch die Emissionen gestiegen sind. Schauen wir uns allein den Automobilsektor an: Dort sind die Emissionen um neun Prozent gestiegen. Bei der Müllverbrennung hat sich der Ausstoß sogar verdoppelt, weil Müll aus der Region und auch aus dem Ausland wie Holland oder England hier verbrannt wird.

Nein. Es war sowieso ein Vergleich, der hinkte. Passender wäre der Hinweis auf Ereignisse wie den Hurrikan Katrina in den USA gewesen oder das Hochwasser an der Oder, der Elbe oder am Rhein. Das sind Geschehnisse, die auf den starken Klimawandel hinweisen und die zeigen, dass wir etwas tun müssen. Ein Tsunami entsteht ja durch sich bewegende Erdplatten.

Die Klimaschutzpolitik ist in den vergangenen Jahren bewusst abgewertet und runtergespielt worden. Die Energiewende wurde von vielen Gegnern als zu teuer dargestellt, obwohl die Preise an der Strombörse dank der erneuerbaren Energien gefallen sind. Zudem drängten andere Themen in den Vordergrund: Der starke Zustrom an Flüchtlingen hat die Politik und die Gesellschaft bestimmt. Und der Rechtsruck in Deutschland, der sich auch durch den Einzug der AfD in den Bundestag bemerkbar macht, bestimmte ebenfalls die Stimmung. Beim Umweltschutz und Klimaschutz sind es schleichende Veränderungen, die sich nicht sofort bemerkbar machen.

Beim Ausbau erneuerbarer Energien sind wir zwar gut vorangekommen, aber es ist noch Luft nach oben. Die Stromausbeute durch Windkraftanlagen kann durch Ersatz bestehender Anlagen sowie einige wenige Neuanlagen um 20 bis 50 Prozent gesteigert werden. Bei der Fotovoltaik haben wir die Ausbauziele um das Dreifache übertroffen, es ist aber noch mehr möglich. Auch im Verkehrsbereich werden der Straßenbahnausbau und Maßnahmen für den Radverkehr wichtige Beiträge zum Klimaschutz leisten. In den vergangenen Jahren wurde durch die Schuldenbremse und die Flüchtlingszuwanderung viel Geld am Verkehrsetat vorbeigelenkt. Aber ab 2020 stehen vermehrt Mittel zur Verfügung, mit denen wir die Straßenbahn ausbauen sowie Fahrradbrücken und Premiumrouten errichten können.

Zur Person

Joachim Lohse (59)

ist seit 2011 Mitglied der Grünen und Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Davor arbeitete er in Kassel als Dezernent für Stadtentwicklung. Lohse ist verheiratet und hat zwei Kinder.