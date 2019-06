Zu warm für den Unterricht

Diese Bremer Schulen geben am Mittwoch Hitzefrei

Marlo Mintel

Die Hitze hält in Bremen an. In der Hansestadt reagieren einige Schulen auf die hohen Temperaturen mit Hitzefrei. Welche, sehen Sie in dieser Auswahl.