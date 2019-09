Der Bus- und Bahnverkehr ist ab dem 9. September in mehreren Bremer Stadtteilen eingeschränkt. (Symbolbild) (Christina Kuhaupt)

Ab 9. September, ist der Bus- und Bahnverkehr in mehreren Stadtteilen eingeschränkt. Grund sind Bauarbeiten. Wie die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) mitteilt, sind die Stadtteile Vahr, Osterholz und Findorff betroffen.

Wegen Straßenbauarbeiten in Findorff an der Hemmstraße zwischen Fürther Straße und Utbremer Ring werden mehrere Buslinien in Richtung City ab Montag, 9. September, 7 Uhr, umgeleitet. Die Linien 27 und 28 halten an der Haltestelle Utbremer Ring, an der üblicherweise nur die Linie 25 hält. Alle drei Linien halten stadteinwärts an der Haltestelle Hemmstraße der Linie 26 in Höhe der Sparkassen-Filiale. Für die Nachtlinie N7 entfällt die Haltestelle Utbremer Ring. Die Umleitung dauert voraussichtlich bis zum Nachmittag des 4. Oktober, so die BSAG.

Die zweite Änderung im Fahrplan betrifft die Vahr und Osterholz und den Bereich dazwischen. Die Oberleitungsmasten der Kurt-Schumacher-Allee werden am Wochenende vom 20. bis 23. September saniert, im Zeitraum von Freitag 21 Uhr bis Montag 4 Uhr. Die Linien 1 und N1 fahren in dieser Zeit nur eingeschränkt: Zwischen Kirchbachstraße und Kurt-Huber-Straße beziehungsweise Kirchbachstraße und Nußhorn wird ein Bus-Ersatzverkehr 1E fahren.

In der Zeit vom Freitagabend bis Sonnabendmorgen, 4 Uhr, pendeln die Straßenbahnen der Linien 1 und N1 zwischen Huchting und Kirchbachstraße sowie zwischen Kurt-Huber-Straße und Bahnhof Mahndorf. Das Teilstück dazwischen deckt der Ersatzverkehr ab. Von Sonnabendmorgen bis Montagmorgen um 4 Uhr fahren die beiden Linien dann nur zwischen Huchting und Kirchbachstraße. Von der Kirchbachstraße fahren die Busse dann bis zur Haltestelle Nußhorn. Zwischen Nußhorn und Bahnhof Mahndorf sollten Fahrgäste dann an der Haltestelle Weserpark-Süd die Linie 39 nutzen.

Der Ersatzverkehr hält allerdings nicht an allen Straßenbahnhaltestellen, sondern meist an den Linien der Bushaltestelle 22, 24, 25, 29, 33 und 34. Auch die Abfahrtszeiten ändern sich: Sie hängen an den jeweiligen Halte­stellen oder sind über die App des VBN ab­rufbar. Den Ersatzfahrplan finden Sie hier.