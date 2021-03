Menschen, die bei anderen im Auto mitfahren, müssen ab diesem Montag in Bremen eine medizinische Maske tragen - solange sie nicht zu einem Haushalt gehören. (Marijan Murat)

Bremen hat aufgrund steigender Inzidenzzahlen die Notbremse gezogen. Die Konsequenz: Ab Montag, 29. März, gelten in der Hansestadt wieder verschärfte Regeln im Umgang mit der Corona-Pandemie. An folgende Auflagen müssen sich Bürger aktuell halten.

Kontakte

Hier gilt weiterhin die Regelung „Fünf aus Zwei“. Draußen wie drinnen dürfen sich fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Sport

Sport im Freien ist allein, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt erlaubt. Für Kinder unter 14 Jahren gilt diese Regelung nicht: Sie dürfen mit bis zu 20 Personen und zwei Trainern Sport im Freien machen. Fitnessstudios, Schwimmbäder oder Saunen sind geschlossen.

Masken

An allen Orten, an denen eine Maskenpflicht besteht, muss eine medizinische Maske, etwa eine FFP2-Maske, getragen werden. Dazu zählen unter anderem Wochenmärkte, Schulen, Geschäfte oder der öffentliche Nahverkehr. Auch im Auto gilt eine Maskenpflicht, wenn Personen aus mehr als einem Haushalt gemeinsam unterwegs sind. Es gibt Ausnahmen: Kinder zwischen sechs und 15 Jahren dürfen Alltagsmasken tragen, Kinder unter sechs Jahren, Radfahrer und gehörlose sowie schwerhörige Menschen müssen keine Maske tragen.

Einkaufen

Supermärkte sowie Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Apotheken, Tankstellen oder Abholdienste haben geöffnet. Blumen- und Buchläden dürfen ebenfalls öffnen. Die Anzahl der Kunden muss aber jeweils reguliert werden. Weitere Einzelhandelsgeschäfte dürfen nicht öffnen, auch nicht mit Terminshopping. Wochenmärkte dürfen stattfinden, Flohmärkte sind untersagt.

Kulturelle Angebote und Veranstaltungen

Kultureinrichtungen wie Museen, Kunsthallen, Kinos, Zoos, botanische Gärten oder Gedenkstätten sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Jahrmärkte sind untersagt. Gottesdienste sind unter Auflagen erlaubt.

Coronatests

Einmal in der Woche darf sich jeder Bürger kostenlos per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. In Bremen sind dazu an verschiedenen Stellen Testzentren eingerichtet. Dort sind auch weiterhin, dann kostenpflichtig, PCR-Tests möglich.

Schulen und Kitas

In den Grundschulen der Stadt Bremen herrscht seit dem 1. März Präsenzunterricht und Wechselunterricht ab der fünften Klasse. Die jeweiligen Abschlussklassen sollen Klausuren in Präsenz schreiben. In Kitas gilt ein eingeschränkter Regelbetrieb.

Friseure und Kosmetik

Friseure haben seit dem 1. März geöffnet. Weitere sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie etwa Massagen sind unter strengen Auflagen wie dem Tragen einer medizinischen Maske erlaubt.

Restaurants und Bars

Die Gastronomie hat geschlossen. Speisen dürfen aber zur Mitnahme verkauft werden. Kantinen haben geöffnet.

Tourismus

Übernachtungen in Hotels sind nur für Dienst und Geschäftsreisende sowie Verwandtenbesuche ohne touristischen Anlass erlaubt.