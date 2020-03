Ein Mann betritt die neu eingerichtete Corona Ambulanz am Klinikum Bremen-Mitte. (Sina Schuldt)

Auch Bremen ist mittlerweile von der Verbreitung des Coronavirus betroffen. Die Gesundheitsbehörde hat bereits verschiedene Einschränkungen für die Bevölkerung angeordnet, um weitere Infektionen des Erregers möglichst zu vermeiden. Diese Einschränkungen gelten in Bremen:

BSAG ändert Einstiegsregelungen

Die Bremer Straßenbahn AG will seine Fahrer schützen. Daher dürfen Fahrgäste ab Freitag nicht mehr vorne in Bussen einsteigen, ausgenommen sind Rollstuhlfahrer. Zudem werden die ersten Sitzreihen abgesperrt.

Niedersachsen schließt Schulen wohl ab Montag – Bremen könnte folgen

In Niedersachsen schließen womöglich die Schulen ab Montag. Für Medienberichte, nach denen die Schule für zunächst zwei Wochen ausgesetzt werden soll, gab es allerdings noch keine Bestätigung. Der WESER-KURIER erfuhr aus Behördenkreisen, dass sich auch Bremen offenbar dieser Regelung anschließen möchte. Mehrere Kindergärten und Schulen im Land Bremen sind bereits vorsorglich geschlossen. Das stellt berufstätige Eltern vor Probleme. Bleiben Kindergärten oder Schulen als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus geschlossen, dürfen Arbeitnehmer notfalls für die Kinderbetreuung zu Hause bleiben.

Lehrveranstaltungen an Hochschulen werden ausgesetzt

Keine Lehrveranstaltungen an den staatlichen Hochschulen im Land Bremen und kein Mensaessen am Boulevard der Universität Bremen: Damit trifft Bremen weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Claudia Schilling, Senatorin für Wissenschaft und Häfen, entschied in Abstimmung mit den Hochschulen, dass bis einschließlich 17. April keine Präsenzlehrveranstaltungen stattfinden sollen. Dies betrifft alle staatlichen Hochschulen, darunter die Universität Bremen, die Hochschule Bremen, die Hochschule Bremerhaven sowie die Hochschule für Künste.

Bremen lockert Sonntagsfahrverbot

Wenn sie Lebensmittel oder Hygieneartikel transportieren, dürfen Lkw in Bremen nun auch an Sonn- und Feiertagen fahren. Das gab am Donnerstag das Verkehrsressort bekannt. „Diese beiden Güter sind wegen der Coronakrise besonders nachgefragt“, begründete Behördensprecher Jens Tittmann die Maßnahme, die auch mit Niedersachsen abgestimmt ist.

Veranstaltungen fallen aus

Konzerte, Messen, Sportevents: Immer mehr Großveranstaltungen werden wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt. Auch in Bremen sind Veranstaltungen betroffen. Eine Übersicht finden Sie hier:

Auch Sportarten sind betroffen

Die Ausbreitung des Coronavirus wirbelt den Sport durcheinander. Zahlreiche Veranstaltungen wurden bereits abgesagt, andere Events finden hinter verschlossenen Türen statt. Ein Überblick zum aktuellen Stand finden Sie hier.