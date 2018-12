Der imposante Schwurgerichtssaal 218 im Landgericht Bremen. (Frank Thomas Koch)

Eine ganze Reihe weiterer Prozesse 2018, in denen es um spektakuläre Taten geht, sind noch nicht beendet. Hier ist mit den Urteilen im Laufe des kommenden Jahres zu rechnen. In einem Fall könnte es sogar noch deutlich länger dauern.

Der Thriller aus Kirchhuchting

Wie ein amerikanischer Krimi mutet die Anklageschrift gegen fünf Männer aus Bremen an. Um an die Hintermänner eines Raubüberfalles zu gelangen, hätten die Täter einen angeblichen Komplizen der Räuber gekidnappt, ihn geschlagen und mit dem Tode bedroht. Mit einer Kapuze über dem Kopf sei er durch Bremen gefahren worden, habe schließlich aussteigen und sich hinknien müssen. Dann hätte einer der Angeklagten ihm eine Pistole an den Kopf gehalten und angekündigt, ihn zu erschießen. Lange Zeit sah es in diesem Verfahren gut aus für die Angeklagten, weil ihr Opfer vor Gericht plötzlich nicht mehr aussagen wollte. Mit Hilfe abgehörter Telefonate scheint dem Gericht nun aber der Beweis zu gelingen, dass die Täter das Schweigen des Opfers mit einer Zahlung in sechsstelliger Höhe erkauften.

Geschwister auf der Anklagebank

Eine eigentlich harmlose Verkehrskontrolle in Bremerhaven eskalierte derart, dass am Ende acht Verletzte zu Buche standen, darunter ein Kind. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte müssen sich fünf Geschwister einer Großfamilie vor Gericht verantworten. Laut Anklage wollte die Polizei die Personalien eines Mannes aufnehmen, weil er nicht angeschnallt mit seinem Auto gefahren war. Daraufhin wurden die Polizisten massiv von mehreren Familienmitgliedern bedroht und angegriffen. Mehrere Polizisten erlitten bei der Auseinandersetzung Schürfwunden und Prellungen.

Tödliche Messerattacke

Wegen Mordes angeklagt steht ein 24-Jähriger seit November vor Gericht. Er soll im Steintor einen Mann, der seine Partnerin als „schöne Frau“ bezeichnet hatte, erst verprügelt und dann mehrfach auf ihn eingestochen haben. Das Opfer überlebte die Messerattacke schwer verletzt. Als ein Arbeitskollege des Niedergestochenen den Täter an der Flucht hindern wollte, stach dieser erneut zu und versetzte dem anderen einen tödlichen Stich ins Herz. Mitangeklagt ist der 22-jährige Freund des mutmaßlichen Täters, der ebenfalls auf das erste Opfer eingeschlagen haben soll.

Manipulation auf Intensivstation

Auch in diesem Fall lautet die Anklage versuchter Totschlag. Einem 47-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, auf der Intensivstation des Krankenhauses St.-Jürgens-Straße eine Maschine manipuliert zu haben, an die seine im Wachkoma liegende Lebensgefährtin angeschlossen war. Der Mann hat zugegeben, die Schmerzmittel-Versorgung der Frau gekappt zu haben. Er habe gewollt, dass sie schneller aus der Narkose aufwacht. Verbunden mit diesem Verfahren sind sechs weitere Anklagen gegen den Mann, unter anderem wegen Körperverletzung. Im Juni 2017 soll er seiner Lebensgefährtin mit einem Nudelholz auf den Kopf geschlagen haben. An einem anderen Tag habe er sie am Hals gewürgt, lauten die Vorwürfe.

Gewalt gegen zwei alte Frauen

Ein 63-jähriger Bremer soll zwei hochbetagte Seniorinnen ausgeraubt haben und dabei äußerst brutal gegen beide vorgegangen sein. Eine 90-Jährige soll er mit vorgehaltener Pistole in ihre Wohnung gedrängt und ihr dort mehrfach mit der Faust und dem Griff der Waffe ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe er ihr ein Sofakissen auf den Mund gepresst, heißt es in der Anklage. Nach ähnlichem Muster verlief die zweite Tat. Hier war das Opfer eine 92-Jährige. Auch sie wurde in ihrer Wohnung überfallen. Der Täter stieß sie in einen Sessel und fesselte sie mit Klebeband.

Die ewige Baustelle

Kein Jahresrückblick zum Bremer Landgericht, in dem dieser Prozess fehlt: Auch mehr als fünf Jahre nach dem Überfall auf eine Baustelle in der Neustadt, bei der mehrere Bauarbeiter von einer Gruppe junger Männer zusammengeschlagen und zum Teil schwer verletzt wurden, gibt es noch keinen Termin für eine Gerichtsverhandlung. Die Anklageschrift gegen sechs junge Männer datiert vom 19. Dezember 2013.