Gilt in Bremen als Jahreshighlight: Die Breminale wurde aufgrund der Corona-Maßnahmen in diesem Jahr abgesagt. (Anne Werner)

Bis zum 31. August dürfen keine Großveranstaltungen stattfinden. Das hat Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Dieser Schritt, so hieß es, sei notwendig gewesen, um den Veranstaltern Planungssicherheit zu geben. Wie Bovenschulte am Donnerstag in einem Interview mit dem Radiosender Bremen 4 sagte, seien voraussichtlich alle Veranstaltungen ab einer Größe von 1000 Besuchern betroffen.

Eine Übersicht der Veranstaltungen, die bisher offiziell abgesagt wurden

Sail 2020

Schiffe gucken, an Bord gehen: Die Sail in Bremerhaven ist für viele Menschen aus der Region ein Pflichtprogramm. Alle fünf Jahre wird sie ausgerichtet, in diesem Jahr sollte sie vom 19. bis 23. August stattfinden. Doch das wegen der Corona-Krise beschlossene Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August trifft auch die Sail. Eine Verschiebung des Windjammerfestivals auf 2021 ist im Gespräch. „Das ist eine tolle Veranstaltung, und sie darf nicht der Pandemie zum Opfer fallen", sagte Bovenschulte am Mittwoch.

Hurricane-Festival

Das Hurricane-Festival hätte in diesem Jahr vom 19. bis 21. Juni in Scheeßel stattfinden sollen – und zwar vermutlich (traditionell) mit Überschwemmungen, Unwetter und Schlamm. Gut 70.000 Besucher warteten schon gespannt auf Bands wie Kings Of Leon, Twenty One Pilots und Mando Diao. Die Veranstalter haben nun offiziell bekannt gegeben, dass das Festival in diesem Jahr entfällt.

Breminale

Die Breminale darf in keinem Festival-Kalender fehlen. So war es zumindest bisher. Für Bremerinnen und Bremer ist das Festival eines der Highlights des Jahres. 2020 war sie für den Zeitraum vom 15. bis 19. Juli geplant. Trotz Corona-Krise und schlechten Aussichten hielten die Veranstalter bisher an ihren Plänen fest. Die Prognose: Kann stattfinden! Seit Mittwoch ist klar: Das Verbot von Großveranstaltungen trifft auch die Breminale. „Wir sind untröstlich und doch auch froh über die gewonnene Klarheit“, hieß es von den Veranstaltern in einer Pressemitteilung. „So sehr wir auch bedauern, dass es diesen Sommer keine Breminale geben wird, so sehr stehen wir hinter der politischen Entscheidung.“ Die Energie wollen die Veranstalter nun nutzen, um die 33. Breminale vorzubereiten. Die soll aller Voraussicht nach vom 21. bis zum 25. Juli 2021 stattfinden.

Deichbrand Festival

Seit Jahren sprengt das Deichbrand-Festival in Nordholz bei Cuxhaven seine eigenen Besucherrekorde. Auch 2020 (16. bis 19. Juli) konnte sich das Line-up wieder sehen lassen. Angekündigt waren Sido, Trettmann, Beatsteaks, Clueso , Bosse, Afrob, MIA und viele mehr. Doch auch für das Deichbrandfestival gilt: Aufgrund der Corona-Maßnahmen wurde die Veranstaltung abgesagt. Wie die Veranstalter auf ihrer Homepage mitteilten, haben Festivalgänger nun Anrecht auf Rückerstattung des Ticketpreises.

Springturnier Bremen-Oberneuland

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sorgen auch für einen Stillstand im Sport. Wie der gastgebende Verein, der RC Rosenbusch-Oberneuland, nun mitteilte, muss deshalb auch Bremens größtes Sprungturnier entfallen. Es sollte ursprünglich im Zeitraum vom 14. bis 17. Mai stattfinden.

Voraussichtlich auch betroffen, aber noch nicht offiziell (Stand 10 Uhr) von den Veranstaltern abgesagt, sind die folgenden Veranstaltungen

Holtebüttel Rockt

Das Rockfestival mit Schwerpunkt auf regionalen und nationalen Bands, eigentlich geplant für den 12. und 13. Juni, wird voraussichtlich entfallen.

Sommer in Lesmona

Knoops Park in Bremen-Lesum bietet seit 1995 das idyllische Ambiente für das Klassik-Vergnügen „Sommer in Lesmona“ mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. In diesem Jahr sollte die Veranstaltung vom 26. bis 28. Juni stattfinden. Auch sie dürfte entfallen.

Airbeat One

55.000 Elektro-Fans feierten 2018 auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe nahe Ludwigslust. 2019 waren es schon 65.000. 2020 wollten die Veranstalter die Besucherzahl noch einmal toppen. Doch daraus wird wohl nichts.

Summer Sounds

Das beliebte Musik- und Kulturfestival in der Bremer Neustadt sollte in diesem Jahr am 14. und 15. August seine 15. Auflage feiern. Drei Acts standen schon fest: Adel Tawil, Alvaro Soler und LaBrassBanda.

Wacken Open Air

Rund 85.000 Menschen wollten in diesem Jahr wieder dabei sein, wenn sich das geruhsame Örtchen Wacken zum Schauplatz eines der weltweit größten Metal-Festivals wandelt. Nun muss das Festival mit einer Absage rechnen.

Festival Maritim

2018 wurde das Festival Maritim in Bremen-Vegesack 20 Jahre alt. Für dieses Jahr waren für die Zeit zwischen dem 31. Juli und dem 2. August schon „coole Ladies-Bands“, „alte Hasen“ und neue Gäste angekündigt. Nach jetzigem Stand werden die Bühnen wohl auch in Vegesack leer bleiben.

Reggae Jam

Ein Stück Jamaika in Niedersachsen: Damit wirbt das Reggae Jam 2020. Auch dieses Festival, das vom 31. Juli bis 2. August stattfinden sollte, wird wohl entfallen.

Ferdinands Feld

Der Flugplatz Rotenburg/Wümme sollte sich am 1. August 2020 wieder in ein Festivalgelände für elektronische Musik verwandeln.

Rock den Lukas

Das Rock den Lukas Festival findet auch dieses Jahr wieder in Tarmstedt statt. Seit 2004 treten beim Lukas Festival in Tarmstedt Rockbands auf. In diesem Jahr wird das Festival voraussichtlich aussetzen.

Bremen Olé

Tausende Schlagerfans feierten bereits in den vergangenen Jahren mit „Bremen Olé“ die größte Open-Air-Party Norddeutschlands auf der Bürgerweide. Der für dieses Jahr am 22. August angesetzte Termin wird wohl entfallen.

Überseefestival

Angefangen hat das Festival als Sommerfest der Musikszene Bremen e.V.. Mittlerweile hat es sich zu einem Open Air-Festival etabliert, das seit 2017 ein 100 Prozent bremisches Lineup bietet. Dieses Jahr muss das Festival, das für den 28. und 29. August geplant war, voraussichtlich entfallen.

La Strada

Das Internationale Festival der Straßenkünste sollte vom 18. bis 21. Juni in Bremen stattfinden. Doch auch La Strada wird vom Verbot der Großveranstaltungen betroffen sein.