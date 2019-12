Weihnachten ist das Fest der Liebe. (Peter Gercke /dpa)

An Weihnachten liegt eine besondere Atmosphäre über unserer Stadt und unserem Land. Erst hektisch, dann immer ruhiger, am Heiligabend fast still. Viele Menschen sitzen fröhlich und friedlich mit Familie und Freunden zusammen. Da ist die Rede von Weihnachten als dem Fest der Liebe ­stimmig.

Aber wenn man auf die Kranken schaut, die Einsamen, die Armen oder die Ausgegrenzten, dann bekommt dieses Bild eine Schieflage. Weihnachten sei nichts anderes, als ein kitschiger Kon­sumterror, heißt es dann. Und die Rede vom Fest der Liebe und vom Frieden auf Erden sei ja verlogen, angesichts von Krieg und Terror, Leid, Armut und Einsamkeit.

Für mich als Christ ist Weihnachten das Fest der Liebe, genauer gesagt: das Fest der Liebe Gottes. Im Kind in der Krippe in Bethlehem kommt Gott zu uns Menschen und schenkt uns seine Liebe und seinen Frieden. Das ist für viele Menschen heute vielleicht ein ungewohntes Bild und eine unverständliche Nachricht, wenn dieses Ereignis in der Bibel mit folgenden Worten verkündet wird „Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.“ Was soll das bitte heißen?

Diese Botschaft und diese Sprache mögen heute für uns ungewohnt sein. Für mich ist das jedoch ein Kernsatz der Weihnachtsgeschichte. Weihnachten schafft nicht alle Probleme aus der Welt. Auch Jesus wurde keineswegs in eine friedliche Welt hinein geboren. Israel war ein besetztes Land, immer wieder brach Gewalt aus.

Auch heute sind viele Menschen einsam und krank

Die Weihnachtsgeschichte erzählt von der Flucht der Familie Jesu vor Macht und Verfolgung. Und auch heute sind viele Menschen einsam und krank, traurig oder auf der Flucht. Aber die Verheißung, dass Gott auf Augenhöhe mit uns ist, bedeutet, dass wir eine Würde haben, die uns niemand nehmen kann, auch wenn man uns erniedrigt, uns ausbeutet oder verfolgt. Diese Würde ist allen geschenkt – allen, ganz gleich welche Hautfarbe, welche Kultur oder welche Fähigkeiten sie haben.

Gott macht keinen Unterschied, er liebt alle Menschen. Und das ist die große Freude, von der in der Weihnachtsgeschichte die Rede ist, die Freude, die „allem Volk widerfahren wird.“

„Fürchtet euch nicht!“ sagt der Engel in der Weihnachtsgeschichte. Das waren vor allem beruhigende Worte an die Hirten, die über den plötzlich erscheinenden Himmelsboten wahrscheinlich vor Angst schlotterten.

Aber ich nehme diese Worte auch heute ernst. Fürchtet euch nicht, wenn ihr solidarisch seid und euch für eine bessere Welt einsetzt. Fürchtet euch nicht, wenn ihr die Initiative ergreift und Position für Frieden und Gerechtigkeit bezieht. Habt einfach keine Angst vor den Menschen, die Gewalt und Macht das Wort reden, denn Gott ist auf eurer Seite. "Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.“

Diese Weihnachts-Freude heißt aber nicht „alles ist gut“, das wäre in der Tat verlogen. Weihnachten heißt „alles kann gut werden“, denn es ist kein Zustand, sondern ein Auftrag: Wenn Menschen sich für Schwache einsetzen oder Ertrinkende retten – das ist Weihnachten. Und die jungen Menschen, die jetzt aufbrechen für ein besseres Klima und die Bewahrung unserer Erde – sie sind Weihnachten.

Nach friedlichen Lösungen suchen

Oder die Mutigen, die Eigeninteressen hintanstellen und nach friedlichen Lösungen suchen – auch sie sind Weihnachten. Und wenn Menschen entschlossen gegen rechte Hetze eintreten, um unsere Demokratie zu retten – das ist Weihnachten. Und wenn wir uns Zeit nehmen für Alte und Einsame und ihnen zuhören, dann geben wir unseren Mitmenschen etwas von Gottes Liebe weiter, die uns allen gilt. Dann ist Weihnachten.

„Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.“ Dieser Satz in der Weihnachtsgeschichte heißt: Lass dich nicht entmutigen und entmutige auch nicht andere, indem du ständig schimpfst und alles in ein schlechtes Licht rückst. Tu was du kannst, wirke mit und übernimm Verantwortung. Freue dich über das Gute und teile diese Freude, die uns allen gilt.

Ich wünsche allen Bremerinnen und Bremern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Zur Person

Unser Gastautor

ist seit Juni dieses Jahres Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche. Der Pastor findet es wichtig, sich klar zu Themen zu äußern, die die Menschen bewegen.