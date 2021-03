Ab Montag gibt es einige Lockerungen in Bremen und Niedersachsen. (Frank Thomas Koch)

Die Corona-Regeln werden an diesem Montag in Bremen und Niedersachsen gelockert: Mehr Kontakte sind erlaubt, und auch zum Shoppen oder ins Museum darf man unter bestimmten Voraussetzungen wieder gehen. Die Neuregelungen gehen auf die Beschlüsse von Bund und Ländern vom vergangenen Mittwoch zurück. Auch die Schulen gleiten so langsam wieder in den Präsenzunterricht. Bremen und Niedersachsen setzen dabei größtenteils auf die gleichen Lockerungen, nur beim Einkaufen und den Schulen gibt es Unterschiede.

Die wichtigsten Änderungen der Corona-Regeln im Überblick

Kontakte: Fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich wieder treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Einkaufen: Der Einzelhandel darf bei einer Inzidenz von weniger als 100 Neuinfektionen Termine fürs Shoppen vergeben, Buchhandlungen können ohne Terminvereinbarung betreten werden. Allerdings gibt es in Niedersachsen bei einer Inzidenz unter 50 vorerst keine Öffnung ohne Terminvergabe.

Kultur: Ähnliche Regelungen wie beim Einkaufen gelten auch für Museen und Galerien. Sie dürfen ab diesen Montag mit Terminvergaben öffnen.

Immer aktuell informiert: Der Corona-Liveticker für Bremen und Deutschland

Kosmetik und Co.: Friseure sind schon seit dem 1. März geöffnet. Weitere sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie etwa Massagen sind ab Montag wieder unter strengen Auflagen wie dem Tragen einer medizinischen Maske erlaubt.

Sport: Zehn Menschen dürfen an der frischen Luft kontaktfrei Sport treiben, wenn die Inzidenz unter 50 liegt – bei einem Wert bis 100 können fünf Menschen aus zwei Haushalten draußen Sport machen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren dürfen draußen in Gruppen bis zu 20 Sport machen.

Schulen: In den Grundschulen der Stadt Bremen herrscht seit dem 1. März wieder Präsenzunterricht und Wechselunterricht ab der fünften Klasse. Die jeweiligen Abschlussklassen sollen Klausuren in Präsenz schreiben. In Niedersachsen gilt für Grundschüler und Abschlussklassen ab Montag wieder die Präsenzpflicht, solange die Region keinen Sieben-Tage-Wert über 100 hat.