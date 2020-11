Wer aus Risikogebieten wie Mallorca nach Bremen einreist, muss sich sofort in Quarantäne begeben. Diese dauert ab dem 9. November dann noch zehn Tage. (Joan Mateu /dpa)

Ab diesem Montag gelten bundesweit die vom sogenannten Corona-Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) festgelegten neuen Quarantäneregelungen für Reiserückkehrer. Ursprünglich war deren Inkrafttreten für Mitte Oktober geplant. Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich aber darauf verständigt, den Start auf den 9. November zu verschieben, da dann auch in Bayern die Herbstferien zu Ende sind. Diese neuen Regeln gelten.

Wie sehen die neuen Regeln aus?

Wer aus einem Risikogebiet nach Bremen einreist, muss sich ab sofort direkt nach der Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne begeben. Zuvor waren es 14 Tage, die allerdings durch einen negativen Corona-Test stark verkürzt werden konnten. Diese Möglichkeit besteht in dieser Form nun nicht mehr. Wie Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsressorts, mitteilt, kann ein Corona-Test jetzt erst frühestens ab dem fünften Tag in Quarantäne gemacht werden. Da es aktuell seinen Angaben zufolge bis zu 48 Stunden dauert, bis dessen Ergebnis feststeht, müssen sich betroffene Reiserückkehrer auf mindestens sieben Tage in Quarantäne einstellen.

Warum kann die Quarantäne nicht mehr direkt verkürzt werden?

Lukas Fuhrmann spricht von einer „sichereren Variante“, da bei einer Infektion die Symptome häufig erst nach fünf Tagen auftreten würden. Zum Ende der Sommerferien habe sich gezeigt, dass es bei den Reiserückkehrern aus Risikogebieten, die damals noch am Flughafen getestet wurden, vergleichsweise viele Infektionen gegeben habe.

Was müssen Reiserückkehrer beachten, die ihre Zeit zwar in einem Nicht-Risikogebiet verbracht haben, im Anschluss aber einen Transit oder Zwischenstopp in einem Risikogebiet hatten?

Auch sie müssen sich sofort in zehntägige Quarantäne begeben. Mit dieser Regelung geht Bremen einen Sonderweg: In vielen anderen Bundesländern greifen die Regelungen erst, wenn der Aufenthalt länger als 48 Stunden gewesen ist. Fuhrmann begründet die vergleichsweise strenge Bremer Auslegung damit, dass das Ansteckungsrisiko auf Flughäfen besonders hoch sei. In der Hansestadt sind damit zum Beispiel auch Zubringerflüge von Amsterdam-Schiphol betroffen.

Wo liegt der Unterschied zu innerdeutschen Regionen, die stark von Corona betroffen sind, deren Inzidenzwert etwa weit über 50 liegt?

Bremen weist keine innerdeutschen Risikogebiete aus. Wer also beispielsweise von München oder Frankfurt nach Bremen fliegt, muss sich nicht in Quarantäne begeben.

Gibt es Ausnahmen von den neuen Quarantäneregeln?

Nicht betroffen sind Menschen, die beispielsweise direkt durch ein Risikogebiet hindurchfahren – das zählt laut Fuhrmann nicht als Aufenthalt. Besuche von engen Verwandten oder Berufspendeln sind weiterhin möglich, Letzteres allerdings nur mit Nachweis. Auch wer im Grenzverkehr mit Nachbarstaaten unterwegs ist oder sich dort beruflich oder privat weniger als 24 Stunden aufhält, wird von den Regeln ausgenommen. Dazu zählen allerdings Freizeitfahrten wie etwa zum Einkaufen ins niederländische Groningen ausdrücklich nicht.

Wie werden Reiserückkehrer registriert?

Bisher gab es ein Papier-Formular des Bundesgesundheitsministeriums, das Rückkehrer aus Risikogebieten ausfüllen mussten. Dieses Verfahren soll durch eine neue Online-Plattform, die an diesem Sonntag an den Start gehen soll (einreiseanmeldung.de), vereinfacht werden. Dort tragen Betroffene unter anderem ein, wann und von wo sie eingereist sind. Es gilt eine Meldepflicht.

Warum sind die Regeln in Niedersachsen etwas anders?

Reisen Niedersachsen beispielsweise über Amsterdam nach Bremen ein und fahren dann in ihren Heimatort, müssen sie sich – anders als Bremer – nicht in Quarantäne begeben. Für Lukas Fuhrmann liegt der Grund unter anderem darin, dass Länder wie Niedersachsen, anders als der Stadtstaat Bremen, ohnehin etwas andere Regelungen brauchen, weil es dort Grenzverkehr zwischen benachbarten Ländern gibt.

Wo können sich Reiserückkehrer aus Bremen über die geltenden Regelungen informieren?

Auf der Homepage www.gesundheitsamt.bremen.de sind die aktuellen Regeln festgehalten. Und auf der Seite des Robert-Koch-Instituts sind unter www.rki.de die Länder und Regionen aufgeführt, die vom Bund als Risikogebiete aufgeführt werden.