Leere Bänke, leere Tische: Die Gastronomie bleibt im November geschlossen. (BORIS ROESSLER/DPA)

Strenge Kontaktbeschränkungen, geschlossene Restaurants und Freizeiteinrichtungen: Seit Montag gilt in ganz Deutschland ein - vorerst auf vier Wochen beschränkter - Teil-Lockdown. Die um Mitternacht in Kraft getretenen Regelungen stehen nach wie vor in der Kritik. Gleichzeitig rechnen Krankenhäuser in Deutschland schon bald mit einem neuen Höchststand an Intensivpatienten in der Corona-Pandemie.

Kontaktbeschränkung: Es dürfen sich maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen. Besonderheit in Bremen und Niedersachsen: Kinder unter zwölf Jahren werden bei dieser Regelung nicht mitgezählt.

Freizeit- und Amateursport: Sport ist zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes erlaubt. Unter die Individualsportregel fällt neben Joggen und Radsport zum Beispiel auch Tennis: Dabei darf auf Außenanlagen und in Hallen gespielt werden. Doppelspiele sind möglich, wenn die jeweiligen Paare aus einem Haushalt stammen.

Maskenpflicht: Sie gilt in allen geschlossenen Räumen, Verkehrsmitteln, bei der Fahrschulausbildung und unter freiem Himmel dort, wo sich viele Menschen bewegen, in Bremen beispielsweise in den Fußgängerzonen, im Viertel, an der Schlachte und auf dem Bahnhofsvorplatz. Eine Ausnahme gilt für Veranstaltungen, bei denen alle Besucher sitzen.

Einzelhandel: Supermärkte und Geschäfte bleiben geöffnet. Allerdings ist maximal nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche erlaubt.

Veranstaltungen: Im öffentlichen Raum sind Veranstaltungen bei sitzendem Publikum mit maximal 50 Besuchern zulässig.

Religion: Religiöse Zusammenkünfte, Trauungen, Beerdigungen und Firmungen sind unabhängig von der Teilnehmerzahl zulässig, wenn es ein Hygienekonzept gibt.

Gastronomie: Nur der Außer-Haus-Verkauf ist erlaubt. In Bremen bleibt der Alkoholverkauf zum Mitnehmen an der Schlachte und im Viertel zwischen 22 Uhr und 6 Uhr bis Ende November verboten.

Freizeit: Schließen müssen Theater, Museen, Opernhäuser, Büchereien (Ausnahme: wissenschaftliche Bibliotheken), Kinos, Freizeitparks, Zoos, Messen, Spielhallen, Schwimmbäder, Saunen, Fitnessstudios, Sporteinrichtungen, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Prostitutionsbetriebe. Geöffnet bleiben dürfen Friseure und medizinische Behandlungspraxen.

Tourismus: Übernachtungen sind in Hotels und auf Campingplätzen untersagt, ebenso wie touristische Bus-, Schiffs- oder Kutschfahrten. In Niedersachsen dürfen Touristen, die vor diesem Montag angereist sind, ihren Urlaub noch beenden. Bei Auslandsreisen in Risikogebiete (Aufenthalt mehr als 48 Stunden) gilt bei der Rückkehr eine Quarantänepflicht.