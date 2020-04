Viele Restaurants in Bremen bieten derzeit ihre Speisen im Außer-Haus-Verkauf an. (Imago Images)

Bremer Gastronomiebetriebe dürfen derzeit nicht für den Publikumsverkehr öffnen. Viele Restaurants bieten daher einen Außer-Haus-Verkauf an. Einige liefern die Speisen aus, andere stellen sie zur Abholung bereit. Wir haben unsere Leser nach ihren Tipps gefragt und listen eine aus Auswahl Bremer Restaurants auf. Sie haben ebenfalls einen Tipps für uns? Schreiben Sie eine E-Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de.

Darüber hinaus bieten diverse Plattformen Übersichten über Öffnungszeiten und Lieferangebote diverser Betriebe in Bremen, beispielsweise tosamen.org, ueberseestadt-bremen.de, vegesack.de oder Bremen verbindet.

Walle

Steakhaus Melissa

Wer im Steakhaus Melissa etwas bestellt, kann seine Speisen täglich im Zeitraum von 12 bis 20 Uhr abholen. Die Speisekarte ist online verfügbar.

Kontaktdaten: Osterfeuerberger Ring 7, 28219 Bremen, Tel. 0421 / 392 654

Mataa's Kitchen

Matta's Kitchen bietet westafrikanische Küche als Außer-Haus-Verkauf an. Bestellt werden können die Speisen auf www.mataas.de.

Kontaktdaten: Elisabethstraße 118, 28217 Bremen, Tel. 0421 / 897 823 72

Anbiethalle

Die Anbiethalle in der Überseestadt in Walle ist eine Institution und bietet derzeit Essen zur Abholung an. Zwischen 10 und 12.30 Uhr können die Gerichte vorbestellt werden. Eine Übersicht über die aktuelle Wochenkarte gibt es auf Facebook.

Kontaktdaten: Speicherhof 4, 28217 Bremen, Tel. 0421 / 381 965

Zum Griechen

Dienstags bis sonntags, von 14 bis 20 Uhr, bietet das Restaurant derzeit einen Abhol-Service an.

Kontaktdaten: Nordstraße 323, 28217 Bremen, Tel. 0421 / 301 563 83

Riva

Das Riva in der Überseestadt bietet derzeit einen Abholservice dienstags bis samstags von 12 bis 20 Uhr. Mehr Informationen gibt es auf der Facebook-Seite.

Kontaktdaten: Konsul-Smidt-Straße 88, 28217 Bremen, Tel. 0421 / 369 350 94

Bremen-Nord

Zum Zum

Das Bistro Zum Zum bietet unter anderem Baguettes zum Abholen an. Täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 0 Uhr können die Gerichte abgeholt werden. Eine Speisekarte ist auf www.zum-zum.de zu finden.

Kontaktdaten: Hammersbecker Strasse 140, 28755 Bremen, Tel. 0421 / 657 481

Restaurant Akropolis

Das griechische Restaurant Akropolis bietet einen täglichen Abholservice von 18 bis 21 Uhr an. Die Speisekarte kann online angesehen werden.

Kontaktdaten: Lindenstraße 3, 28755 Bremen, Tel. 0421 / 657 968

Burgergrill

Burger, Schnitzel und Co. bietet der Vegesacker Burgergrill zum Abholen oder liefern an. Geliefert wird donnerstags bis sonntags zwischen 17 und 22 Uhr in die Gebiete Vegesack, Blumenthal und Lesum. Das Speisenangebot ist online einzusehen.

Kontaktdaten: Gerhard-Rohlfs-Straße 72, 28757 Bremen, Tel. 0421 / 897 741 32

Ristorante L'Angolino

Das italienische Restaurant L'Angolino bietet einen Abholservice an. Dienstag bis Sonntag können Pizza, Pasta und Co. in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20 Uhr vorbestellt und abgeholt werden. Die Speisekarte ist unter www.ristorante-langolino.de zu finden.

Kontaktdaten: Richthofenstraße 30, 28759 Bremen, Tel. 0421 / 692 193 08

Esszimmer

Das Esszimmer in Vegesack bietet deutsche und internationale Küche derzeit ausschließlich zum Abholen an. Bestellungen werden zwischen 15 und 20 Uhr entgegengenommen. Die Speisekarte gibt es unter www.esszimmer-bremen.de.

Kontaktdaten: Reeder-Bischoff-Straße 36, 28757 Bremen, Tel. 0421 / 651 828

Kohenoor

Von 17 bis 21.30 Uhr können Speisen im indischen Restaurant Kohenoor bestellt und abgeholt werden. Hier können Sie einen Blick in die Speisekarte werfen.

Kontakdaten: Bremerhavener Heerstraße 74, 28717 Bremen, Tel. 0421 / 847 419 11

Thai Tay

Das Restaurant hat sich auf asiatische Gerichte spezialisiert. Werfen Sie hier einen Blick in die Karte.

Kontaktdaten: Bremerhavener Heerstraße 19D, 28717 Bremen, Tel. 0421 / 688 066 55

Findorff

Maharani

Mit indischen Speisen punktet das Restaurant Maharani. Derzeit gibt es mittwochs bis montags zwischen 12 und 14.30 Uhr sowie 18 und 21 Uhr einen Außer-Haus-Verkauf. Die Speisekarte ist auf www.maharani-bremen.de abrufbar.

Kontaktdaten: Findorffstraße 114, 28215 Bremen, Tel. 0421 566 25 66

Veganbar

Vegane Leckereien bietet die Veganbar montags bis samstags von 12 bis 21 Uhr an. Das Essen kann vorbestellt und abgeholt werden. Weitere Informationen gibt es hier.

Kontaktdaten: Admiralstraße 97, 28215 Bremen, Tel. 01523 / 410 04 14

Diverso

Das Restaurant Diverso bietet derzeit eine kleine Speisekarte an. Abgeholt werden können die Gerichte zwischen 12 und 14 Uhr sowie 17 und 20 Uhr. Sonntags und montags ist nicht geöffnet. Lieferung ist bei einer Bestellung über 20 Euro im Umkreis von 1,5 Kilometern möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite.

Kontaktdaten: Münchener Straße 46, 28215 Bremen, 0173 / 745 74 11 (Bestellungen per Nachricht)

Pepe Nero

Die Pizzeria Pepe Nero bietet neben Pizzen auch Rollos und Pastagerichte an. Diese können ab 17 Uhr abgeholt werden.

Kontaktdaten: Göttinger Straße 40, 28215 Bremen, Tel. 0421 / 684 871 33

Östliche Vorstadt

Lei

Das Bistro bietet einen Außer-Haus-Verkauf an. In der Zeit von 12 bis 19 Uhr können Speisen und auch Getränke telefonisch bestellt werden. Die Speisen-Wochenkarte ist auf der Internetseite einzusehen.

Kontaktdaten: Sielwall 55/57, 28203 Bremen, Tel. 0174 / 613 09 86

Lukullus

Das Restaurant Lukullus bietet derzeit einen Außer-Haus-Verkauf - und das täglich von 17.30 bis 21 Uhr.

Kontaktdaten: Vor dem Steintor 188, 28203 Bremen, Tel. 0421 760 01

Vegefarm

Die Vegefarm bietet vegetarische und vegane Speisen zur Abholung: Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 17 bis 20 Uhr. Hier gibt es einen Blick auf die Speisekarte.

Kontaktdaten: Hamburger Str. 45, 28205 Bremen, Tel. 708 696 60

Küche 13

Das Restaurant Küche 13 bietet derzeit wöchentlich jeweils am Dienstag und Freitag zwischen 17 und 19 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Speisen werden in hitzefeste Vakuumierbeutel verpackt und können zu Hause aufgewärmt werden. Auf der Website wird das Speisenangebot aktuell angezeigt.

Kontaktdaten: Beim Steinernen Kreuz 13, 28203 Bremen

Bellini Steintor

Das italienische Restaurant Bellini hat zwei Standorte in Bremen. Im Laden im Steintor können Feinschmecker die Gerichte derzeit abholen. Informationen dazu gibt es auf der Facebookseite des Restaurants.

Kontaktdaten: Vor dem Steintor 37, 28203 Bremen, Tel. 0421 / 790 97 26

Gallo

Das Restaurant Gallo bietet seine italienischen Speisen derzeit zum Außer-Haus-Verkauf an. Die Speisen können täglich bis 22 Uhr abgeholt werden. Die Speisekarte ist online einsehbar.

Kontaktdaten: Hamburger Str. 29, 28205 Bremen, Tel. 0421 / 244 30 64

Due Fratelli

Abholen oder liefern lassen - beides geht derzeit bei Due Fratelli. Das Restaurant hat eigens dafür einen Onlineshop erstellt.

Kontaktdaten: Hamburger Str. 32, 28205 Bremen, Tel. 0421 / 673 528 17

Wirtshaus

Täglich von 17 bis 21 Uhr bietet das Wirtshaus den "Schnitzel-Service", diverse Schnitzelgerichte können geliefert oder abgeholt werden. Bei Abholung gibt es einen Rabatt. Hier finden Sie die Speisekarte.

Kontakdaten: Hamburger Str. 49, 28205 Bremen, Tel. 0421 / 898 08 33

Osterholz

Restaurant Piräus

Dienstag bis Sonntag von 18 bis 21 Uhr bietet Piräus griechische Speisen zum Abholen an. Die Karte ist auf der Facebook-Seite des Restaurants zu finden.

Kontaktdaten: Osterholzer Heerstraße 136, 28325 Bremen, 0421 / 420 689

Cafe 31

Eine "To-Go-Karte" bietet auch das Café 31 an. Hier stehen unter anderem Burger und Currys auf der Karte. Mittwoch bis Freitag zwischen 17 und 21 Uhr sowie am Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr kann das Essen bestellt und abgeholt werden.

Kontaktdaten: Osterholzer Heerstraße 31, 28307 Bremen, Tel. 0421 / 485 458 21

Achilleon

Das griechische Restaurant Achilleon bietet dienstag bis samstags von 17.30 bis 20.30 Uhr einen Außer-Haus-Verkauf an. Sonntags ist dieser bereits ab 17 Uhr geöffnet. Die Speisekarte gibt es hier als PDF.

Kontaktdaten: Osterholzer Heerstraße 180, 28325 Bremen, Tel. 0421 404 358

Taj Mahal

Das Taj Mahal bietet indische Speisen und Gerichte aus dem Lehmofen an. Derzeit gibt es einen Außer-Haus-Verkauf mit Abholung. Eine Übersicht über die Speisekarte gibt es auf der Website.

Kontaktdaten: Osterholzer Heerstraße 36, 28327 Bremen, Tel. 0421 / 45 18 35

Neustadt

Der Kuhhirte

Das Restaurant auf dem Stadtwerder bietet derzeit einen täglichen Abholservice für vier Klassiker der Speisekarte. Die vakuumierten Gerichte sind mehrere Tage haltbar und können von 11.30 bis 14 Uhr oder 17 bis 19 Uhr bestellt und abgeholt werden. Weitere Informationen gibt es hier.

Kontaktdaten: Kuhhirtenweg 7, 28201 Bremen, Tel. 0421 / 555 202

Kuß Rosa

Täglich von 17 bis 20 Uhr bietet das Kuß Rosa einen Abhol-Service an. Das wechselnde Speisenangebot ist auf der Facebook-Seite zu finden.

Kontaktdaten: Buntentorsteinweg 143, 28201 Bremen, Tel. 0421 / 548 76 02

Ouzeria Symposio

Griechische Spezialitäten bietet Ouzeria Symposio in der Bremer Neustadt derzeit zum Abholen im Zeitraum von 17 bis 21 Uhr an. Die Speisekarte ist auf der Website des Restaurants einsehbar.

Kontaktdaten: Neustadtscontrescarpe 4, 28201 Bremen, Tel. 0421 / 596 70 083

Restaurant Kreta

In der Zeit von 16.30 bis 21 Uhr bietet das Restaurant Kreta derzeit einen Take-Away-Service an. Auf der Speisekarte, die auf der Website zu sehen ist, kann man sich zuvor griechische Spezialitäten aussuchen.

Kontaktdaten: Gastfeldstraße 20, 28201 Bremen, Tel. 0421 / 554 200

Hemelingen

Restaurant Daphne

Das Restaurant Daphne bietet derzeit sowohl die Abholung, als auch die Lieferung diverser Gerichte an. Die Zeiten sind täglich mittags von 12 bis 14 Uhr und abends von 17.30 bis 21 Uhr. Geliefert wird in einen Umkreis von fünf Kilometern. Hier geht es zur Speisekarte.

Kontaktdaten: Föhrenstraße 26, 28207 Bremen, Tel. 0421 / 175 070 02

Arberger Hof

Essen zum Mitnehmen bietet auch der Arberger Hof. Abgeholt werden kann das Essen Dienstag bis Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr. Bestellungen werden telefonisch ab 16.30 Uhr angenommen. Infos zur Speisekarte unter www.arberger-hof.de.

Kontaktdaten: Arberger Heerstraße 78, 28307 Bremen, Tel. 0421 / 48 44 393

Restaurant Lemi

Allerlei griechische Spezialitäten bietet das Restaurant Lemi derzeit einen Abholservice für die Gäste an. Ältere Menschen können sich die Speisen jedoch im Raum Arbergen/ Mahndorf liefern lassen. Bestellt und abgeholt werden kann das Essen montags bis samstags zwischen 16 und 21 Uhr. Sonntags im Zeitraum von 12 bis 18 Uhr. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, sollte die vereinbarten Abholzeiten eingehalten werden.

Kontaktdaten: Heisiusstraße 17, 28307 Bremen, Tel. 0421 / 793 048 42

Woltmershausen

Zum Pusdorfer Leuchtturm

Bodenständige Küche bietet der Pusdorfer Leuchtturm an. Das wechselnde Mittagsangebot wird auf der Website vorgestellt. Abgeholt werden können die Speisen zwischen 11.30 und 14.30 Uhr.

Kontaktdaten: Hermann-Ritter-Straße 104, 28197 Bremen, Tel. 0421 548 884 41

Oberneuland

Höpkens Ruh

Von 12 bis 21 Uhr liefert das Restaurant in folgende Gebiete: Borgfeld, Oberneuland, Horn, Alt-Osterholz, Vahr, Schwachhausen, Lilienthal, Findorff, Hastedt und Hemelingen. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Oberneulander Landstraße 69, 28355 Bremen, Tel. 0151 / 124 490 01

Hermann Post

Das Traditonslokal in Oberneuland bietet derzeit dienstags bis freitags in der Zeit von 11.30 bis 14.30 Uhr sowie 17.30 bis 21 Uhr einen Außer-Haus-Service. Am Wochenende ist das Restaurant für den Außer-Haus-Verkauf von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet. Die Speisekarte gibt es unter www.hermanpost.de.

Kontaktdaten: Oberneulander Straße 165, 28355 Bremen, Tel. 0421 / 251 737

Block

Das Restaurant gehört zum Golf-Club und bietet mittwochs bis sonntags bis 17 Uhr einen Abholservice für diverse Gerichte an. Aktuelle Informationen dazu gibt es auf der Facebook-Seite.

Kontaktdaten: Heinrich-Baden-Weg 23, 28355 Bremen, Tel. 0421 / 243 666 10

Mitte

Soho Sushi

Der Sushiladen bietet seine Röllchen derzeit zur Abholung oder Lieferung an.

Kontaktdaten: Bahnhofsplatz 42, 28195 Bremen, Tel. 0421 / 449 671 00

Muchos Mas

Die Tapas-Bar liefert in folgende Neustadt, Schwachhausen, Findorff, Bahnhof, Mitte und Viertel und hat sein Restaurant in einen kleinen spanischen Supermarkt verwandelt. Mehr Infos dazu gibt es auf der Facebook-Seite.

Kontaktdaten: Am Wall 135, 28195 Bremen, Tel. 0421 / 517 056 08

Obervieland

Rotheo

Mittagstisch zum Abholen gibt es Montag bis Freitag in der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr zum Abholen bei Rotheo in Kattenturm. Das aktuelle Speisenangebot wird auf der Facebook-Seite angezeigt.

Kontaktdaten: Theodor-Billroth-Straße 30, 28277 Bremen, Tel. 0421 / 537 474 74

Vereinstreff Habenhausen

Der Vereinstreff Habenhausen bietet derzeit eine kleinere Auswahl an Speisen an. Diese werden im Gebiet Obervieland geliefert - und das tägllich von 11.30 bis 20 Uhr. Die Speisekarte ist hier einsehbar.

Kontaktdakten: Brunsackerweg 28, 28279 Bremen, Tel. 0421 / 831 573

Schwachhausen

La Niña

Die spanische Tapas-Bar hat ihre Speisenangebot für die Mittagszeit erweitert. Alle Speisen können abgeholt werden. Einen Überblick über die Karte gibt es hier.

Kontaktdaten: Schwachhauser Heerstraße 213, 28211 Bremen, Tel. 0421 / 32258680

Restaurant Akropolis

Von 17.30 bis 21 Uhr bietet das griechische Restaurant in Schwachhausen einen täglichen Abhol- oder Lieferservice an. Mehr Infos dazu gibt es auf der Website.

Kontaktdaten: H.-H.-Meier-Allee 42, 28213 Bremen, Tel. 0421 / 364 97 90

Gröpelingen

Poseidon

Von 12.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr bietet das Poseidon seine griechischen Spezialitäten zur Abholung an. Hier können Sie einen Blick auf die Speisekarte werfen.

Kontaktdaten: Gröpelinger Heerstr. 115 - 28237 Bremen, Tel. 0421 / 643 668 40

Vahr

Odysseus

Liefern lassen oder abholen: Beides geht im Odysseus in der Vahr. Geöffnet ist von 17 bis 1 Uhr. Die Karte ist auf www.odysseus-bremen.de abrufbar.

Kontaktdaten: Hützelstraße 16, 28329 Bremen, Tel. 0421 / 467 41 61

Huchting

Babas

Dienstag bis Sonntag von 15 bis 21 Uhr bietet Babas anatolische Küche zum Abholen an. Informationen zur Bestellung und Abholung gibt es auf der Facebook-Seite.

Kontaktdaten: Kirchhuchtinger Landstraße 232, 28259 Bremen, Tel. 0421 / 708 696 60