Viele Restaurants in Bremen bieten derzeit ihre Speisen im Außer-Haus-Verkauf an. (Imago Images)

Bremer Gastronomiebetriebe dürfen derzeit nicht für den Publikumsverkehr öffnen. Viele Restaurants bieten daher einen Außer-Haus-Verkauf an. Einige liefern die Speisen aus, andere stellen sie zur Abholung bereit. Wir haben unsere Leser nach ihren Tipps gefragt und listen eine aus Auswahl Bremer Restaurants auf. Sie haben ebenfalls einen Tipps für uns? Schreiben Sie eine E-Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de.

Darüber hinaus bieten diverse Plattformen Übersichten über Öffnungszeiten und Lieferangebote diverser Betriebe in Bremen, beispielsweise tosamen.org, ueberseestadt-bremen.de, vegesack.de oder Bremen verbindet.

Direkt zu Ihrem Stadtteil:

Walle ● Nord ● Findorff ● Östliche Vorstadt ●

Osterholz ● Neustadt ● Hemelingen ● Vahr ●

Woltmershausen ● Oberneuland ● Mitte ●

Obervieland ● Schwachhausen ●

Gröpelingen ● Horn-Lehe ●

Huchting ● Habenhausen

Walle

Steakhaus Melissa

Wer im Steakhaus Melissa etwas bestellt, kann seine Speisen täglich im Zeitraum von 12 bis 20 Uhr abholen. Die Speisekarte ist online verfügbar.

Kontaktdaten: Osterfeuerberger Ring 7, 28219 Bremen, Tel. 0421 / 392 654

Mataa's Kitchen

p>Matta's Kitchen bietet westafrikanische Küche als Außer-Haus-Verkauf an. Bestellt werden können die Speisen auf www.mataas.de.

Kontaktdaten: Elisabethstraße 118, 28217 Bremen, Tel. 0421 / 897 823 72

Anbiethalle

Die Anbiethalle in der Überseestadt in Walle ist eine Institution und bietet derzeit Essen zur Abholung an. Zwischen 10 und 12.30 Uhr können die Gerichte vorbestellt werden. Eine Übersicht über die aktuelle Wochenkarte gibt es auf Facebook.

Kontaktdaten: Speicherhof 4, 28217 Bremen, Tel. 0421 / 381 965

Zum Griechen

Dienstags bis sonntags, von 14 bis 20 Uhr, bietet das Restaurant derzeit einen Abhol-Service an.

Kontaktdaten: Nordstraße 323, 28217 Bremen, Tel. 0421 / 301 563 83

Mensa im Handwerk Bremen

Zwar hat die Bildungseinrichtung Handwerk Bremen seit Mitte März geschlossen, die Mensa jedoch bietet weiterhin Essen zur Abholung an. Der Mittagstisch kann zwischen 12 und 14 Uhr abgeholt werden. Im Gewerbegebiet Bayernstraße kann das Essen auch zwischen 12 und 14 Uhr geliefert werden. Die täglich wechselnden Gerichte müssen vorab auf der Homepage bestellt werden. Mehr Informationen gibt es hier.

Kontaktdaten: Schongauer Straße 2, Tel. 0421 / 16 70 100

Da Rocco

Bei der Pizzeria Da Rocco in Walle gibt es Dienstag bis Sonntag alle Nudelgerichte, Salate und Pizzen zum Abholen. Geöffnet hat das Restaurant zwischen 17 Uhr und 21 Uhr. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Wartburgstraße 8, 28217 Bremen, Tel. 0421 3961988

Riva

Das Riva in der Überseestadt bietet derzeit einen Abholservice dienstags bis samstags von 12 bis 20 Uhr. Mehr Informationen gibt es auf der Facebook-Seite.

Kontaktdaten: Konsul-Smidt-Straße 88, 28217 Bremen, Tel. 0421 / 369 350 94

Restaurant Feuerwache

Die Feuerwache in der Überseestadt biete nicht nur Essen zum Abholen an, das Restaurant liefert die Speisen ebenfalls. Eine spezielle Außer-Haus-Karte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Waller Stieg 5, 28217 Bremen, Tel. 0421 / 380 38 08

Lloyd Caffee

Kaffe, Tee und heiße Schokolade gibt es nun beim Caffee Lloyd zum Mitnehmen. Bestellt werden kann telefonisch oder im Geschäft, es darf sich aber immer nur ein Kunde darin aufhalten.

Kontaktdaten: Fabrikenufer 115, 28217 Bremen, 0421 38332211

Heimathafen Eiscafé und Pizzeria

Das Heimathafen Eiscafé bietet seine Speisen von 11 Uhr bis 21 Uhr an. Geliefert wird ab 12 Uhr, es gibt aber auch einen Außerhaus-Verkauf-Schalter. Bestellt werden kann telefonisch oder vor Ort. Die Karte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Gutenfelsstraße 3, 28217 Bremen, Tel. 0421 52404545

Bremen-Nord

Zum Zum

Das Bistro Zum Zum bietet unter anderem Baguettes zum Abholen an. Täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 0 Uhr können die Gerichte abgeholt werden. Eine Speisekarte ist auf www.zum-zum.de zu finden.

Kontaktdaten: Hammersbecker Strasse 140, 28755 Bremen, Tel. 0421 / 657 481

Restaurant Akropolis

Das griechische Restaurant Akropolis bietet einen täglichen Abholservice von 18 bis 21 Uhr an. Die Speisekarte kann online angesehen werden.

Kontaktdaten: Lindenstraße 3, 28755 Bremen, Tel. 0421 / 657 968

Restaurant Artemis

Ebenfalls griechische Küche bietet das Restaurant Artemis in Blumenthal an. Zwischen 16 und 21 Uhr können dort Speisen abgeholt oder geliefert werden. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Bockhorner Weg 8, Tel. 0421 / 6098741

Burgergrill

Burger, Schnitzel und Co. bietet der Vegesacker Burgergrill zum Abholen oder liefern an. Geliefert wird donnerstags bis sonntags zwischen 17 und 22 Uhr in die Gebiete Vegesack, Blumenthal und Lesum. Das Speisenangebot ist online einzusehen.

Kontaktdaten: Gerhard-Rohlfs-Straße 72, 28757 Bremen, Tel. 0421 / 897 741 32

Ristorante L'Angolino

Das italienische Restaurant L'Angolino bietet einen Abholservice an. Dienstag bis Sonntag können Pizza, Pasta und Co. in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20 Uhr vorbestellt und abgeholt werden. Die Speisekarte ist unter www.ristorante-langolino.de zu finden.

Kontaktdaten: Richthofenstraße 30, 28759 Bremen, Tel. 0421 / 692 193 08

Esszimmer

Das Esszimmer in Vegesack bietet deutsche und internationale Küche derzeit ausschließlich zum Abholen an. Bestellungen werden zwischen 15 und 20 Uhr entgegengenommen. Die Speisekarte gibt es unter www.esszimmer-bremen.de.

Kontaktdaten: Reeder-Bischoff-Straße 36, 28757 Bremen, Tel. 0421 / 651 828

Kohenoor

Von 17 bis 21.30 Uhr können Speisen im indischen Restaurant Kohenoor bestellt und abgeholt werden. Hier können Sie einen Blick in die Speisekarte werfen.

Kontaktdaten: Bremerhavener Heerstraße 74, 28717 Bremen, Tel. 0421 / 847 419 11

Derada

Das italienische Restaurant an der Hindenburgstraße in Lesum bietet von 12 bis 21 Uhr Speisen um Mitnehmen an. Eine Leserin empfiehlt die riesigen Pizzen. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Hindeburgstraße 7, 28717 Bremen, Tel. 0421 / 17516174

Thai Tay

Das Restaurant hat sich auf asiatische Gerichte spezialisiert. Werfen Sie hier einen Blick in die Karte.

Kontaktdaten: Bremerhavener Heerstraße 19D, 28717 Bremen, Tel. 0421 / 688 066 55

Findorff

Maharani

Mit indischen Speisen punktet das Restaurant Maharani. Derzeit gibt es mittwochs bis montags zwischen 12 und 14.30 Uhr sowie 18 und 21 Uhr einen Außer-Haus-Verkauf. Die Speisekarte ist auf www.maharani-bremen.de abrufbar.

Kontaktdaten: Findorffstraße 114, 28215 Bremen, Tel. 0421 566 25 66

Veganbar

Vegane Leckereien bietet die Veganbar montags bis samstags von 12 bis 21 Uhr an. Das Essen kann vorbestellt und abgeholt werden. Weitere Informationen gibt es hier.

Kontaktdaten: Admiralstraße 97, 28215 Bremen, Tel. 01523 / 410 04 14

Diverso

Das Restaurant Diverso bietet derzeit eine kleine Speisekarte an. Abgeholt werden können die Gerichte zwischen 12 und 14 Uhr sowie 17 und 20 Uhr. Sonntags und montags ist nicht geöffnet. Lieferung ist bei einer Bestellung über 20 Euro im Umkreis von 1,5 Kilometern möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite.

Kontaktdaten: Münchener Straße 46, 28215 Bremen, 0173 / 745 74 11 (Bestellungen per Nachricht)

Metaxa 2

Das Griechische Restaurant Metaxa 2 bietet die Möglichkeit, Gerichte nach einer telefonischen Vorbestellung abzuholen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr. Das Restaurant verweist darauf, auch beim Abholen den Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Übergabe ist am Ausgang Münchenerstraße.

Kontaktdaten: Hemmstraße188, 28215 Bremen, Tel. 0421 355026

Pepe Nero

Die Pizzeria Pepe Nero bietet neben Pizzen auch Rollos und Pastagerichte an. Diese können ab 17 Uhr abgeholt werden.

Kontaktdaten: Göttinger Straße 40, 28215 Bremen, Tel. 0421 / 684 871 33

Östliche Vorstadt

Lei

Das Bistro bietet einen Außer-Haus-Verkauf an. In der Zeit von 12 bis 19 Uhr können Speisen und auch Getränke telefonisch bestellt werden. Die Speisen-Wochenkarte ist auf der Internetseite einzusehen.

Kontaktdaten: Sielwall 55/57, 28203 Bremen, Tel. 0174 / 613 09 86

Spaghetteria Pizzeria Italia

Die Pizzeria bietet täglich zwischen 17 Uhr und 20 Uhr alle Gerichte zum Abholen an. Bestellt werden kann teefonisch. Die Karte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Am Hulsberg 74, 28205 Bremen, Tel. 0421 4992344

Schenkfein

Das Café Schenkfein bietet nun Kuchen, Suppen und Seelen zum Mitnehmen an. Bestellt werden kann telefonisch zwischen 12 Uhr und 17 Uhr. Die Karte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Am Hulsberg 17, 28205 Bremen, Tel. 0421 24194783, Mail: info@schenkfein.de

Jab Jab Cuisine

Das karibische Restaurant bietet dienstags bis sonntags in der Zeit von 14 bis 20 Uhr einen Außer-Haus-Verkauf an.

Kontaktdaten: Stader Straße 114, 28205 Bremen, Tel. 0421 43799927.

Lukullus

Das Restaurant Lukullus bietet derzeit einen Außer-Haus-Verkauf - und das täglich von 17.30 bis 21 Uhr.

Kontaktdaten: Vor dem Steintor 188, 28203 Bremen, Tel. 0421 760 01

Vegefarm

Die Vegefarm bietet vegetarische und vegane Speisen zur Abholung: Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 17 bis 20 Uhr. Hier gibt es einen Blick auf die Speisekarte.

Kontaktdaten: Hamburger Str. 45, 28205 Bremen, Tel. 708 696 60

La Calma

Auch das Restaurant La Calma bietet die Möglichkeit, Speisen nach einer Vorbestellung abzuholen. Die gekürzte „Corona-Speisekarte“ gibt es hier. Geöffnet hat das Restaurant zwischen 17 Uhr und 20 Uhr.

Kontaktdaten: Bei den Drei Pfählen 12, 28205 Bremen, Tel. 0421 47895665

China-Restaurant Asia-Antiem

Das Restaurant Asia-Antiem bietet seine Speisen täglich zwischen 12 Uhr und 15 Uhr, sowie zwischen 17.30 und 21 Uhr an. Bestellt werden kann telefonisch, eine Online-Speisekarte gibt es nicht. Dafür gibt die Restaurantchefin die Gerichte gerne am Telefon durch.

Kontaktdaten: Vor dem Steintor 122, 28203 Bremen, Tel. 0421 7948533

Küche 13

Das Restaurant Küche 13 bietet derzeit wöchentlich jeweils am Dienstag und Freitag zwischen 17 und 19 Uhr Essen zum Mitnehmen an. Die Speisen werden in hitzefeste Vakuumierbeutel verpackt und können zu Hause aufgewärmt werden. Auf der Website wird das Speisenangebot aktuell angezeigt.

Kontaktdaten: Beim Steinernen Kreuz 13, 28203 Bremen

Bellini Steintor

Das italienische Restaurant Bellini hat zwei Standorte in Bremen. Im Laden im Steintor können Feinschmecker die Gerichte derzeit abholen. Informationen dazu gibt es auf der Facebookseite des Restaurants.

Kontaktdaten: Vor dem Steintor 37, 28203 Bremen, Tel. 0421 / 790 97 26

Gallo

Das Restaurant Gallo bietet seine italienischen Speisen derzeit zum Außer-Haus-Verkauf an. Die Speisen können täglich bis 22 Uhr abgeholt werden. Die Speisekarte ist online einsehbar.

Kontaktdaten: Hamburger Str. 29, 28205 Bremen, Tel. 0421 / 244 30 64

Due Fratelli

Abholen oder liefern lassen - beides geht derzeit bei Due Fratelli. Das Restaurant hat eigens dafür einen Onlineshop erstellt.

Kontaktdaten: Hamburger Str. 32, 28205 Bremen, Tel. 0421 / 673 528 17

Wirtshaus

Täglich von 17 bis 21 Uhr bietet das Wirtshaus den "Schnitzel-Service", diverse Schnitzelgerichte können geliefert oder abgeholt werden. Bei Abholung gibt es einen Rabatt. Hier finden Sie die Speisekarte.

Kontakdaten: Hamburger Str. 49, 28205 Bremen, Tel. 0421 / 898 08 33

Roter Hahn

Eine spezielle Karte mit Speisen, die zum Abholen bestellt werden können, hat auch das Restaurant Roter Hahn eingerichtet. Eine Übersicht finden Sie hier. Zwischen 16 und 20 Uhr kann das Essen abgeholt werden.

Kontaktdaten: Hamburger Straße 183, 28205 Bremen, Tel. 0421 / 446 893

Metaxa

Das Restaurant Metaxa bietet in der Zeit von 16 Uhr bis 21 Uhr seine Speisen zum Abholen an. Die Bestellungen werden telefonisch entgegengenommen.

Kontaktdaten: Am Schwarzen Meer 29, 28205 Bremen, Tel. 0421 4992622

Tarte

Flammkuchen und Wein können Sie beim Restaurant Tarte telefonisch zwischen 17 Uhr und 21 Uhr bestellen. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Sielwall 50, 28205 Bremen, Tel. 0421 16121804

Il Gattopardo

Von Dienstag bis Sonntag bietet Il Gattopardo warme Speisen und Pizza zum abholen an. Bestellt werden kann telefonisch. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Georg-Bittner-Straße 19, 28205 Bremen, Tel. 0421 43608684

Kvatier

Das Kvatier bietet an Ostern Drei-Gänge-Menüs zum Abholen an. Ab dem 14. April wird es außerdem eine verkleinerte Speisekarte für den Außerhaus-Verkauf geben. Bestellungen werden per Mail oder telefonisch entgegengenommen.

Kontaktdaten: Lübecker Straße 37, 28205 Bremen, Tel. 0176 85011053, Mail: info@kvatier-bremen.de

Osterholz

Restaurant Piräus

Dienstag bis Sonntag von 18 bis 21 Uhr bietet Piräus griechische Speisen zum Abholen an. Die Karte ist auf der Facebook-Seite des Restaurants zu finden.

Kontaktdaten: Osterholzer Heerstraße 136, 28325 Bremen, 0421 / 420 689

Almond Village

Auch der beliebte Chinese in der Osterholzer Landstraße bietet ein Take-Away an. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Osterholzer Landstraße 60, 28327 Bremen, Tel. 0421 / 4099797

Cafe 31

Eine "To-Go-Karte" bietet auch das Café 31 an. Hier stehen unter anderem Burger und Currys auf der Karte. Mittwoch bis Freitag zwischen 17 und 21 Uhr sowie am Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr kann das Essen bestellt und abgeholt werden.

Kontaktdaten: Osterholzer Heerstraße 31, 28307 Bremen, Tel. 0421 / 485 458 21

Achilleon

Das griechische Restaurant Achilleon bietet dienstag bis samstags von 17.30 bis 20.30 Uhr einen Außer-Haus-Verkauf an. Sonntags ist dieser bereits ab 17 Uhr geöffnet. Die Speisekarte gibt es hier als PDF.

Kontaktdaten: Osterholzer Heerstraße 180, 28325 Bremen, Tel. 0421 404 358

Taj Mahal

Das Taj Mahal bietet indische Speisen und Gerichte aus dem Lehmofen an. Derzeit gibt es einen Außer-Haus-Verkauf mit Abholung. Eine Übersicht über die Speisekarte gibt es auf der Website.

Kontaktdaten: Osterholzer Heerstraße 36, 28327 Bremen, Tel. 0421 / 45 18 35

Hemelingen

Daphne

Das Restaurant Daphne bietet nun seine Speisen in der Zeit von 12 Uhr bis 14 Uhr und 17.30 Uhr und 21 Uhr an. Die Gerichte können entweder abgeholt oder geliefert werden. Das Restaurant liefert in die Stadtteile Hastadt, Sebaldsbrück, Vahr, Hemelingen, Habenhausen, Arsten, Oberneuland und Peterswerder.

Kontaktdaten: Föhrenstraße 26, 282017 Bremen, 0421 17507002

Vahr

The Grill Bremen

Bei "The Grill Bremen" können Fleischliebhaber telefonisch oder per E-Mail Steaks und Beilagen bestellen. Geöffnet hat das Steakhaus Donnerstag bis Samstag zwischen 12 Uhr und 17 Uhr. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: In der Vahr 64, 28329 Bremen, Tel. 0421 87825640, Mail: info@the-grill-bremen.de

Lindos

Das griechische Restaurant Lindos liefert seine Speisen Dienstag bis Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr, sowie an Sonntagen zusätzlich zwischen 12 Uhr und 14 Uhr. Die Speisekarte ist wegen des Lieferservice vorübergehend etwas kleiner als sonst.

Kontaktdaten: Vahrer Straße 273, 28329 Bremen, Tel. 0421 4679790

Woltmershausen

Zum Pusdorper Leuchtturm

Das Team des Pusdorper Leuchtturm bietet in der Zeit der Krise ein Rouladentaxi. Bestellungen werden telefonisch angenomen. Die Speisekarte, auf der nicht nur Rouladen stehen, finden Sie hier.

Kontaktdaten: Hermann Ritter Straße 104, 28197 Breme, 0421 548884441

Restaurant Syrtaki

Das griechische Restaurant bietet seine Speisen täglich außer Dienstags von 16 Uhr bis 22 Uhr zum abholen oder liefern an. Bestellungen werden telefonisch entgegengenommen. Die Karte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Am Gaswerk 1, 28197 Bremen, Tel. 0421 59707030

Oberneuland

Herman'Post

Beim Restaurant Herman'Post können die Gerichte Dienstag bis Freitag zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, sowie 17.30 Uhr und 20.30 Uhr und Samstag und Sonntag von 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr bestekllt und abgeholt werden. Die Bestellungen werden telefonisch entgegengenommen. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Oberneulander Straße 165, 28355 Bremen, Tel. 0421 251737

Sergio

Das Restaurant Sergio bietet seine Speisen von Dienstag bis Sonntag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr an. Die Gerichte können telefonisch bestellt und abgeholt wewrden. Alternativ liefert das Restaurant auch. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Oberneulander Landstraße 103, 28355 Bremen, Tel. 0421 20529333

Oberneulanders

Das Restaurant Oberneulanders bietet die Speisen seiner Frühlingskarte zum Mitnehmen an. Bestellt werden kann via Telefon.

Kontaktdaten: Oberneulander Landstraße 43, 28355 Bremen, Tel. 0421 3648537

Mitte

Friends Bar

Die Friends Bar an der Rembertistraße liefert ab dem 10. April ihre XXL Cocktails frei Haus. Gerade entwickelt das Team einen Webshop, der Bestellung und Bezahlung erleichtern soll. Nähere Infos und die Cocktailkarte gibt es hier.

Kontaktdaten: Rembertistraße 32, 28203 Bremen, Tel. 0421 2581860

Restaurant alto im Altlantic Hotel Bremen

Das Restaurant im Atlantic Hotel bietet in der Zeit von 12 Uhr bis 22 Uhr Speisen zum Abholen an. Vorbestellungen werden telefonisch entgegengenommen. Die Speisekarte gibt es hier.

Kontaktdaten: Bredenstraße 2, 28195 Bremen, Tel. 0421 62062599, Mail: info(at)restaurant-alto.de

Schröter’s Leib und Seele

Schröter's bietet an den Osterfeiertagen Speisen zum Selbstabholen an. Sie können sich entscheiden, ob sie die Gerichte warm oder kalt und vakuumiert abholen möchten. Bestellungen werden von 13 Uhr bis 17 Uhr telefonisch und ansonsten per Mail entgegengenommen.

Kontaktdaten: Schnoor 12-14, 28195 Bremen, Tel. 0421 326677, Mail: info(at)schroeters-schnoor.de

Gelateria da Ros

Die Gelateria da Ros Liefert über die Osterfeiertage alle Spaghetti-Eis-Sorten. Bei der telefonischen Bestellung ist das Stichwort "Ostern" anzugeben.

Kontakt: Tiefer 15-16, 28195 Bremen, Tel.0421 67356352

Shalimar Bremen

Täglich gibt es bei Shalimar indische Gerichte zum Abholen. Bestellt werden kann telefonisch. Die Karte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Martinistraße 62-66, 28195 Bremen, Tel. 0421 44968022

Nanking

Beim chinesischen Restaurant Nanking können die Gerichte zwischen 12 Uhr und 14 Uhr und von 17.30 Uhr bis 20 Uhr telefonisch bestellt und danach abgeholt werden. Die Karte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Hakenstraße 20, 28195 Bremen, Tel. 0421 171825

Hostaria Tano

Das Restaurant Hostaria Tano bietet italienische Speisen zum Abholen an. Zwischen 12 Uhr und 21 Uhr kann telefonisch bestellt werden. Nach Absprache besteht auch die Möglichkeit, sich das Essen liefern zu lassen.

Kontaktdaten: Pieperstraße 7, 28195 Bremen, Tel. 0421 17836815.

Südtiroler Hütte

Zwischen 12 Uhr un 21 Uhr bietet das Team der Südtiroler Hütte ausgewählte Gerichte an. Das Essen kann wahlweise abgeholt oder geliefert werden. Bestellen können Sie telefonisch. Die Karte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Hotel zur Post, Bahnhofsplatz 11, 28195 Bremen, Tel. 0152 22796747

Pochana

Auch das Thai Restaurant Pochana bietet seine Speisen zum Abholen an. Bestellt werden kann telefonisch oder per E-Mail zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr.

Kontaktdaten: Langenstraße 14, 28195 Bremen, Tel. 0421 323484

Medio

Beim Restaurant Medio können die Gerichte Freitags und Samstags von 16 Uhr bis 19 Uhr telefonisch bestellt und abgeholt werden. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Am Wall 149/150, 28195 Bremen, Tel. 0421 33652065, Mail: medio-bremen@t-online.de

Jaya

Beim asiatischen Restaurant Jaya können Sie die Gerichte nun nach einer Bestellung per Telefon oder über die Homepage nun unter Woche zwischen 12 Uhr und 18 Uhr abholen. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Konsul-Smidt-Straße 8r, 28217 Bremen, Tel. 0421 64919066, Mail: info(at)jaya-food.de

Muchos Mas

Das spanische Restaurant bietet seine Speisen Montag bis Freitag von 17.30 Uhr bis 21 Uhr und Samstag und Sonnatg von 12 Uhr bis 21 Uhr an. Das Essen kann telefonisch bestellt und entweder abgeholt oder geliefert werden.

Kontaktdaten: Am Wall 135, 28195 Bremen, Tel. 0421 51705608

Crossini

Baguettes, Crêpes, Salate gibt es bei Crossini von Montag bis Freitag zwischen sieben Uhr und 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 Uhr bis 20 Uhr zum Abholen. Bestellt werden kann entweder telefonisch oder einzeln im Geschäft.

Kontaktdaten: St. Jürgen-Straße 154, 28203 Bremen, Tel. 0421 703073

Notos

Täglich können zwishen 17 Uhr und 21 Uhr griechische Spezialitäten per Telefon bestellt und danach abgeholt werden. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Am Wall 186, 28195 Bremen, Tel. 0421 98504707

Obervieland

Ess-Kult

Das Restaurant Ess-Kult bietet seine Speisen ab dem 15. April zum abholen und liefern an. Bestellt werden kann telefonisch. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Hinter dem Vorwerk 11, 28279 Bremen, Tel. 0421 24199521

Schwachhausen

Delicious

Zwischen 8 Uhr un 12 Uhr können beim Cafe Delicious Speisen zum abholen bestellt werden. Gegen eine Gebühr von 3 Euro, wir auch geliefert. Die Bestellungen werden telefonisch entgegengenommen.

Kontaktdaten: Graf-Moltke-Straße 35, 28211 Bremen, Tel. 0421 51704240

Fiev Sinn

Eis gibt es bei der Stieleis Manufaktur Fiev Sinn nun entweder geliefert oder zur Abholung. Bestellen können Sie per Mail. Die verschiedenen Sorten finden Sie hier.

Kontaktdaten: Gevekothstraße 10, 28213 Bremen, Tel. 0421 344950, Mail: mail@stieleis-manufaktur.de

Empanada Haus

Beim Empanada Haus können telefonisch Bestellte Gerichte zwischen 18 Uhr und 21 Uhr abgeholt werden.

Kontaktdaten: Graf-Moltke-Straße 26, 28211 Bremen, Tel. 0421 34675666

Porcospino

Von Dienstag bis Sonntag können beim Restaurant Porcospino die Speisen telefonisch bestellt und daraufhin abgeholt werden.

Kontaktdaten: Schwachhauser Heerstraße 281, 28211 Bremen, Tel. 0421 48402360.

Isaak's Garden

Montag bis Freitag von 12 Uhr bis 15 Uhr und Samstag und Sonntag von 17 Uhr bis 19 Uhr können sie Speisen von Isaak's Garden mit nach Hause genommen werden. Bestellt wrden kann nur im Restaurant. Außerdem bietet das Restaurant ein Ostermenü an, welches Online bestellt werden kann.

Kontaktdaten: Wachmannstraße 42a, 28209 Bremen, Tel. 0421 84135370

Gröpelingen

Poseidon

Das griechische Restaurant Poseidon bietet von 12 Uhr bis 14.30 Uhr einen Mittagstisch und von 17.30 Uhr bis 21 Uhr die Abendkarte an. Die Speisen können telefonisch bestellt und danach abgeholt werden. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Gröpelinger Heerstraße 115, 28237 Bremen, Tel. 0421 64366840

Steakhaus bei Jasmin

Auch das Steakhaus im Tura-Vereinsheim in Gröpelingen bietet die Möglichkeit, Speisen abzuhiolen. Bestellt werden kann bis 21 Uhr telefonisch.

Kontaktdaten: Lissaer Straße 58, 28237 Bremen, Tel. 0176 84761570

Horn-Lehe

Trattoria 'del bosco' im Hotel Munte

Bei der Trattoria del bosco können Gerichte täglich zwischen 12 Uhr und 20 Uhr telefonisch bestellt und abgeholt werden. Die Speisekarte finden Sie hier.

Kontaktdaten: Parkallee 299, 28213 Bremen, Tel. 0421 2202500

Huchting

Loft Pizza Factory

Bei der Loft Pizza Factory können Sie zwischen 13 Uhr und 22 Uhr sowohl telefonisch, als auch über Lieferando bestellen.

Kontaktdaten: Emslandstraße 3, 28259 Bremen, 0421 52292727

Feldschlößchen

Zwischen 12 Uhr und 21.30 können Sie beim Feldschlösschen telefonisch bestellen. An Ostern gibt es neben der normalen Karte auch Spargel und Lamm.

Kontaktdaten: Huchtinger Heerstraße 123, 28259 Bremen, Tel. 0421 581647

Habenhausen

Da Angelo

Von Dienstag bis Samstag, zwischen 17 Uhr und 22 Uhr können Sie bei Da Angelo telefonisch bestellen. Die Speisen können Sie abholen, oder sich liefern lassen. Die Karte gibts hier.

Kontaktdaten: Weg zum Krähenberg 1, 28201 Bremen, Tel. 0421 555174.

Neustadt

Der Kuhhirte

Das Restaurant auf dem Stadtwerder bietet derzeit einen täglichen Abholservice für vier Klassiker der Speisekarte. Die vakuumierten Gerichte sind mehrere Tage haltbar und können von 11.30 bis 14 Uhr oder 17 bis 19 Uhr bestellt und abgeholt werden. Weitere Informationen gibt es hier.

Kontaktdaten: Kuhhirtenweg 7, 28201 Bremen, Tel. 0421 / 555 202

Kuß Rosa

Täglich von 17 bis 20 Uhr bietet das Kuß Rosa einen Abhol-Service an. Das wechselnde Speisenangebot ist auf der Facebook-Seite zu finden.

Kontaktdaten: Buntentorsteinweg 143, 28201 Bremen, Tel. 0421 / 548 76 02

Ouzeria Symposio

Griechische Spezialitäten bietet Ouzeria Symposio in der Bremer Neustadt derzeit zum Abholen im Zeitraum von 17 bis 21 Uhr an. Die Speisekarte ist auf der Website des Restaurants einsehbar.

Kontaktdaten: Neustadtscontrescarpe 4, 28201 Bremen, Tel. 0421 / 596 70 083

Restaurant Kreta

In der Zeit von 16.30 bis 21 Uhr bietet das Restaurant Kreta derzeit einen Take-Away-Service an. Auf der Speisekarte, die auf der Website zu sehen ist, kann man sich zuvor griechische Spezialitäten aussuchen.

Bei Lino

Die Pizzeria bei Lino in der Neustadt beitet Pizza zum Abholen an. Montag bis Donnerstag ist das Restaurant von 17 Uhr biss 21.30 Uhr und Freitag bis Sonntag von 17 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Kontaktdaten: Friedrich-Ebert-Straße 119, 28199 Bremen, Tel. 0421 5487530

Fratelli Miccoli

Bei der Pizzeria in der Neustadt können die Pizzen Dienstag bis Sonntag zwischen 17 Uhr und 21 Uhr abgeholt werden. Bestellt werden kann telefonisch oder nach einzelnehm Eintreten im Laden.

Kontaktdaten: Friedrich-Ebert-Straße 152, 28201 Bremen, Tel. 0421 67410891