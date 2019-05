Das Freizeitbad Vegesack öffnet am Himmelfahrtstag von 10 bis 18 Uhr seine Türen. (Bremer Bäder GmbH)

Bremer Bäder:

Das Freizeitbad Vegesack, das Südbad in der Neustadt und das Westbad in Walle sind am Himmelfahrtstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Vitalbad in der Vahr öffnet am Feiertag von 10 bis 15 Uhr. Das Hallenbad Huchting, OTe-Bad, Unibad und Schloßparkbad (Halle) bleiben an diesem Tag geschlossen.

Müllabfuhr:

An Christi Himmelfahrt werden die Rest- und Bioabfallsammlung und die Sammlung von Papier und Gelben Säcken und Tonnen nicht durchgeführt. Der Abfuhrtermin wird am Sonnabend, 1. Juni, nachgeholt.

Wochenmärkte:

Wegen des Feiertages am Donnerstag werden folgende Wochenmärkte auf Mittwoch vorverlegt: Findorff, Universität und Vegesack sind von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Mehr zum Thema Verkehr über Himmelfahrt ADAC warnt vor großen Staus am langen Wochenende Das kommende lange Wochenende wird von vielen zu Ausflügen und Kurzurlauben genutzt - lange Staus ... mehr »

Museen:

Am Himmelfahrtstag sind das Übersee-Museum, die Kunsthalle und das Focke-Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Kunstsammlungen Böttcherstraße sind von 13 bis 18 Uhr und das Gerhard-Marcks-Haus ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Neue Museum Weserburg und das Bremer Geschichtenhaus öffnen an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr (letzte Führung im Geschichtenhaus um 17 Uhr).

Universum:

Das Science Center ist Himmelfahrt von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Bremerhaven:

Der Zoo am Meer kann von 9 bis 19 Uhr besucht werden. Das Klimahaus öffnet von 10 bis 19 Uhr und das Auswandererhaus, das Deutsche Schiffahrtsmuseum sowie das Historische Museum sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet.