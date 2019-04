Karfreitag ist Ruhetag auf der Osterwiese. (Christina Kuhaupt)

Botanika:

Das Science Center ist an allen Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.



Bremer Bäder:

Karfreitag und Ostersonntag sind das Südbad und das Freizeitbad Vegesack von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ostersonntag sind sie geschlossen. Karfreitag und Ostermontag öffnet das Westbad von 10 bis 18 Uhr. Das Vitalbad in der Vahr ist am Ostermontag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Das Südbad, das Freizeitbad Vegesack, das Hallenbad Huchting, das Ote-Bad, das Schlossparkbad und das Unibad bleiben an allen Feiertagen geschlossen.

Müllabfuhr:

Die Sammlung von Rest- und Biomüll, von gelbem Sack und Papier am Freitag wird am Sonnabend, 20. April, nachgeholt. Die Sammlung von Ostermontag wird auf Sonnabend, 27. April, verlegt. Genaue Angaben sind dem Abfallkalender zu entnehmen.

Mehr zum Thema Evangelische und Katholische Gemeinden Diese Oster-Gottesdienste werden in Bremen gefeiert Ostern ist das älteste und zugleich das höchste christliche Jahresfest. Die evangelischen und ... mehr »

Museen:

Das Überseemuseum hat Karfreitag, Ostersonntag und -montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kunsthalle kann an allen Feiertagen von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Die Kunstsammlungen Böttcherstraße sind Karfreitag von 13 bis 18 Uhr sowie Ostersonntag und -montag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Museum Weserburg ist Karfreitag und Ostermontag geschlossen, am Ostersonntag öffnet es von 11 bis 18 Uhr. Das Focke-Museum hat Karfreitag und Ostermontag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ostersonntag ist geschlossen. In Bremerhaven haben das Deutsche Schifffahrtsmuseum und das Historische Museum an den Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Osterwiese:

Karfreitag ist Ruhetag, ansonsten täglich von 14 bis 23 Uhr.

Universum Science Center:

Das Universum ist an allen Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wochenmärkte:

Karfreitag werden die Wochenmärkte in Obervieland, Marßel und Lesum auf Donnerstag, 18. April, von 8 bis 13 Uhr vorgezogen. Die Märkte in Hastedt und Arbergen öffnen von 14.30 bis 17.30 Uhr, an der H.-H.-Meier-Allee und in Woltmershausen von 15 bis 18 Uhr.

Deutsches Auswandererhaus in Bremerhaven:

Das Auswandererhaus öffnet Karfreitag und an den Osterfeiertagen von 10 bis 18 Uhr.



Klimahaus Bremerhaven:

Das Klimahaus ist an allen Feiertagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Zoo am Meer Bremerhaven:

Der Zoo am Meer ist an allen Feiertagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet.