In Bremen gibt es eine Vielzahl verschiedener Träger, in denen Kinder betreut werden. Der größte hierbei ist, der städtische Betreiber Kita Bremen. (Monika Skolimowska/dpa)

Der größte Träger von Kitas in der Hansestadt ist der städtische Eigenbetrieb Kita Bremen. Kita Bremen betreibt meist größere Einrichtungen, in denen in der Regel eine Krippe und ein Kindergarten unter einem Dach zu finden sind. Weitere große Träger sind Wohlfahrtsverbände und andere freie Träger. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel gemeinnützige Träger wie die Arbeiterwohlfahrt und das Deutsche Rote Kreuz, aber auch andere freie Träger wie zum Beispiel Fröbel oder der PME Familienservice.

Eine weitere große Säule der Betreuung stellen die Kitas insbesondere der Bremischen Evangelischen Kirche dar. Es gibt auch einige katholische Kitas, zuletzt waren es zehn in der ganzen Stadt. Ein wichtiger Anbieter von Betreuung sind gerade in Bremen auch die von Eltern gegründeten und verwalteten Kitas. Von Elternvereinen betrieben wurden zuletzt laut dem Verbund Bremer Kindergruppen mehr als 115 Kitas in Bremen, die zusammen etwa 3500 Plätze anbieten. In Bremen gebe es eine besondere Tradition der von Eltern selbst verwalteten Kitas, sagt auch Behördensprecherin Annette Kemp. Das sei nicht in allen deutschen Städten so.

Betriebskitas noch Mangelware

Betriebskitas gibt es in Bremen bislang noch eher selten: Bisher gibt es laut Behörde fünf bis sechs solcher Einrichtungen, die von Firmen teilweise für die Kinder ihrer Belegschaft reserviert werden. Ein Teil der Plätze muss aber allen Familien offen stehen, wenn die Kita Fördermittel von der Stadt beziehen soll. Betriebskitas bieten in Bremen zum Beispiel Daimler, die SWB oder das Klinikum Bremen-Ost. Auch OHB plant nach Angaben der Bildungsbehörde, eine Betriebskita zu gründen. Zuletzt wurde die Kita Walljunioren gegründet, eine Kita auf Initiative der Handelskammer, die sich besonders an Eltern richtet, die in der Innenstadt arbeiten.

Mehr zum Thema Rolle der Privaten beim Betreuungsausbau Unternehmer bauen jede zweite Kita in Bremen Zunächst gab es durchaus Skepsis in Bremen, ob es der richtige Weg sei, dass private Bauherren ... mehr »

Zudem gibt es grundsätzlich auch die Möglichkeit, gewerbliche Kitas zu gründen – diese privaten Einrichtungen bekommen keine Zuschüsse von der Stadt und finanzieren sich rein über die Elternbeiträge. Laut Bildungsbehörde gibt es derzeit nur eine solche gewerbliche Kita in Bremen, und zwar in Schwachhausen.

Alle Kitas außer den gewerblichen erhalten Zuwendungen von der Stadt. Das heißt, sie bekommen für ihren laufenden Betrieb Mittel aus dem Bremer Haushalt. Die Elternbeiträge, die es für Krippen noch gibt – für Kindergärten sind sie abgeschafft – finanzieren laut Behörde nur einen Teil der realen Kosten für die Betreuung.