Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) erneuert ab Mittwoch, 2. Oktober, Gleise in Sebaldsbrück auf dem Betriebshof und im Bereich der Einfahrt zum Depot. Die Sebaldsbrücker Heerstraße ist daher stadteinwärts gesperrt und die Umsteigeanlage Sebaldsbrück für keine Bus- oder Straßenbahnlinie erreichbar. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch um 21 Uhr und dauern bis Montag, 7. Oktober, 3 Uhr. Umgeleitet werden die Straßenbahnlinien 2, 10 und N10 sowie die Buslinien 21, 29, 33, 34, 37 und 44.

Die Straßenbahnlinien 2, 10 und N10 fahren ab Bennigsenstraße über die Georg-Bitter-Straße und Auf der Hohwisch zum Weserwehr und zurück. Die Haltestelle Bennigsenstraße in Fahrtrichtung Gröpelingen wird auf die Höhe der gleichnamigen Haltestelle in Fahrtrichtung Sebaldsbrück verlegt. Die Straßenbahn fährt die Haltestellen ab Ludwig-Quidde-Straße bis Sebaldsbrück nicht an.

Die Buslinie 21 endet während der Arbeiten am Bahnhof Sebaldsbrück. Die Haltestellen Trinidadstraße bis Bottroper Straße entfallen in beiden Richtungen. Die Haltestelle am Bahnhof Sebaldsbrück in Richtung Universität Nord ist abweichend in Fahrtrichtung Bottroper Straße verlegt worden.

Busse der Linie 29 fahren eine Umleitung in Fahrtrichtung Kattenturm. Ab Witzlebenstraße geht es über Ludwig-Roselius-Allee, Vahrer Straße, Zeppelinstraße, Sebaldsbrücker Heerstraße und Brüggeweg zurück auf die reguläre Route. In diese Fahrtrichtung entfallen die Haltestellen Wilhelm-Busch-Weg bis Saarstraße. An der Haltestelle Im Holter Feld finden Fahrgäste die Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand in der Straße Hinter dem Rennplatz. Die Haltestelle Sebaldsbrück wird an den Fahrbahnrand in der Straße Brüggeweg verlegt.

Auch die Buslinien 33, 34 und 37 sind eingeschränkt: Sie werden umgeleitet und bis Weserwehr verlängert und dienen als Ersatzverkehr für die eingeschränkten Straßenbahnlinien. In Fahrtrichtung Weserwehr fahren alle drei Linien ab der Haltestelle An der Kämenade über Hermann-Koenen-Straße, Ludwig-Roselius-Allee, Vahrer Straße, Sebaldsbrücker Straße, Hastedter Heerstraße und Malerstraße. Es entfallen wegen der Umleitung die Haltestellen Saarstraße und Sebaldsbrück. Die Haltestelle Osterholzer Friedhof wird an die Haltestelle der Linie 29 in Fahrtrichtung Neue Vahr Nord verlegt.

In die andere Fahrtrichtung Horn beziehungsweise Bahnhof Mahndorf fahren die Busse über Malerstraße, Hastedter Heerstraße und Sebaldsbrück Heerstraße zur Ersatzhaltestelle Sebaldsbrück im Brüggeweg und von dort aus weiter die übliche Strecke.

Die Buslinie 44 fährt in diesem Zeitraum nicht, die Linie N5 fährt aber der Domsheide nur bis zum Osterholzer Friedhof. Wer trotzdem nach Mahndorf möchte, muss die Linie N11 nehmen, ab Weserwehr über Malerstraße, Föhrenstraße, Trinidadstraße, Sebaldsbrück (Ersatzhaltestelle im Brüggeweg) und Christernstraße zum Bahnhof Mahndorf.