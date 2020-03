Leere Ränge: Wegen des Coronavirus werden auch in Bremen Konzerte, Messen und Fußballspiele ausfallen. (Symbolbild) (Jonas Güttler/dpa)

Konzerte, Messen, Fußballspiele: Immer mehr Großveranstaltungen werden wegen des grassierenden Corona-Virus abgesagt. Wie Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) nun bestätigte, müssen auch in Bremen entsprechende Veranstaltungen ausfallen, die von der 1000-Personen-Regel betroffen sind. Eine Übersicht:

- das Konzert der Band Annenmaykantereit am Donnerstag, 12. März, in der ÖVB-Arena

- in der ÖVB-Arena sind den Veranstaltern zufolge außerdem die Auftritte von Johannes Oerding am 18. März, die Veranstaltung Unser blauer Planet am 20. März sowie das Konzert von Andrea Berg am 21. März betroffen.

- der Auftritt von Helge Schneider am Freitag, 13. März, in der Glocke

- das Konzert der Klassischen Philharmonie Nordwest am 14. März in der Glocke

- die Reitsport Outlet Messe vom 13. bis 15. März in den Messehallen

- das Musical Flashdance im Metropoltheater

- die Freiwilligenbörse Aktivoli, die am 15. März im Rathaus stattfinden sollte

- die Messe Made in Bremen, die am 21. und 22. März im BLG-Forum stattfinden sollte, wurde von den Veranstaltern vorerst abgesagt und auf Anfang Juni verschoben

- Gleiches gilt für den Tausendschönmarkt am 22. März, Am Waller Freihafen 1.

- auch Flohmärkte, beispielsweise der an der Schlachte, fallen Mäurer zufolge unter die Regelung und müssen abgesagt werden

- das Konzert von Deine Freunde am 13. März im Pier 2 sowie Forever Amy am 17. März im Metropol Theater entfallem dem Veranstalter Koopmann Concerts zufolge

- Der Tag der offenen Tür der Musikschule Bremen, der für den 14. März im Postamt 5 geplant war, findet nicht statt.

Anmerkung der Redaktion:

Liebe Leserinnen und Leser,

da wegen des Coronavirus Veranstaltungen immer wieder kurzfristig abgesagt werden, können wir hier nicht alle Absagen auflisten. Bitte informieren Sie sich im Zweifel direkt beim Veranstalter, ob der jeweilige Termin stattfindet oder nicht.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Die Redaktion