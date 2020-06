Eine Uhr steht auf fünf vor zwölf vor dem Logo der Galeria Kaufhof. Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof will 62 der 172 Filialen schließen. (Hendrik Schmidt / dpa)

Die angekündigte Schließung von 62 der 172 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof trifft Norddeutschland hart. Im Zuge der Sanierung in Niedersachsen und Bremen sollen insgesamt sechs Filialen geschlossen werden. Demnach ist Kaufhof in Braunschweig, Bremen und Osnabrück sowie Karstadt in Bremerhaven, Goslar und Hannover betroffen. Von den Schließungen wären in Niedersachsen rund 350 Beschäftigte betroffen, in Bremen und Bremerhaven sind es 144 Mitarbeiter.

In Schleswig-Holstein hat laut der Gewerkschaft Verdi der Konzern entschieden, mit Ausnahme des Standorts Kiel alle Häuser im Land zu schließen. Betroffen von einer Schließung wären somit die Standorte Lübeck, Neumünster, Norderstedt und Flensburg mit zusammen 280 Beschäftigten.

Auch Hamburg wird von der Ankündigung hart getroffen. Laut Verdi werden vier der sieben Filialen geschlossen, nur das Karstadt-Haus an der Einkaufsmeile Mönckebergstraße, sowie die Standorte in Eimsbüttel und Harburg sollen erhalten bleiben. Insgesamt sollen in Hamburg 450 von 1000 Arbeitsplätzen wegfallen.

Welche Filialen im Norden schließen, zeigen wir Ihnen auf unserer Karte.