Inhaber Luigi und Corinna empfehlen ihren Gästen Steinpilze. (Christian Kosak)

Das Backsteingebäude mitten in Vegesack schafft mit den Weinregalen und den Pflanzen, in denen sich – fast weihnachtlich – Lichterketten befinden, eine wohlige Atmosphäre. Der Empfang durch das Servicepersonal geriet sehr freundlich. Wir erhielten einen Vierertisch zu zweit in einer angenehmen Ecke des Restaurants. Viele Flaschen, viele Bilder aus allen Ecken Italiens, eine Bar in den italienischen Farben Grün, Weiß, Rot beleuchtet und ein schön eingedeckter Tisch mit Stoffservietten tragen zum Charme des Salento Classico bei. Doch, in Vegesack dürfte der Italiener zu den besten gehören. Das zeigte der Abend.

Neben der gut sortierten Karte stellte die Kellnerin noch eine etwa 1,50 Meter große Kreidetafel neben uns auf, die allerlei Leckereien aufführte: von frischen Felsenaustern bis zur Dorade vom Grill. Als Gast hat man hier wirklich die Qual der Wahl. So viele Gerichte klingen reizvoll. Deshalb entscheide ich mich für das dreigängige Überraschungsmenü, das es für grandiose 32,50 Euro gibt und die Wahl zwischen Fleisch und Fisch lässt.

Zum Start stellte uns der Kellner eine herzhafte Ricottacreme mit Parmaschinken und krosses Brot mit teils noch krosseren Anschnitten auf den Tisch. Das ging schon einmal gut los. Ein vollmundiger Primitivo (0,5 Liter für 13,50 Euro) mit einem schönen Duft, der ideal zu unseren späteren Hauptgerichten passte, führte uns durch den Abend.

Meine Begleitung wählte für den Anfang ein Insalata Italia (13,50 Euro), der aber aus unerklärlichen Gründen erst zur Hauptspeise geliefert wurde. Nichtsdestotrotz handelte es sich um eine große Portion frischen Salats mit Schafskäse, Oliven, Thunfisch und einem Spiegelei. Mit dem Öl, Essig, Salz und Pfeffer, das auf dem Tisch stand, konnte mein Gegenüber das Dressing selbst bestimmen.

Ich erhielt als ersten Gang meines Menüs eine wundervolle Tagliata mit rosa gebratener Entenbrust, die auf einem Bett aus Feigen, Maronen, geschmelzten Zwiebeln und Steinpilzen lag. Darüber ließ der Koch etliche Parmesanspäne regnen, was neben der süßlichen Balsamicosoße für eine würzige Note sorgte.

Fleisch auf den Punkt gebraten

Ein großes Stück Entrecôte mit einer großen Gamba, Pilzen und kleinen Tomaten (24,50 Euro) bildete den Hauptgang meiner Begleitung. Das Fleisch schmeckte mit seiner feinen Fettschicht vollmundig und war auf den Punkt gebraten. Die Weißweinsoße passte hervorragend zu den krossen Kartoffelstückchen. Mein zweiter Gang bestand aus Bacche di Vitello alla Milanese.

Witzigerweise hatte ich schon beim Durchstöbern der Karte ein Auge auf die geschmorten Kalbsbäckchen nach Mailänder Art geworfen gehabt. Sie stellten ein Glanzstück des Abends dar. Butterweich lag das Fleisch auf meinem Teller. Beim kleinsten Stoß mit dem Messer zerfiel das herrlich gegarte Stück in seine Einzelteile und zerging auf der Zunge. Die Rotweinsoße lieferte eine sehr gute Grundlage für die Kartoffeln. Das dazu gelieferte gemischte Gemüse besaß noch Biss, vertrug aber noch eine Prise Salz.

Für den Nachtisch kam die Kellnerin ebenfalls mit einer Kreidetafel an den Tisch. Meine Begleitung entschied sich für eine Tarte brûlée. Die Interpretation der Crème brûlée schmeckte lecker. Auf einem dünnen Boden, der noch etwas keksiger hätte sein dürfen, befand sich eine Vanillecremeschicht, die ebenfalls abgeflammt und mit der typischen Zuckerkruste daherkam.

Die Kellnerin hätte mich den dritten Gang aussuchen lassen, aber ich wollte mich auch hier überraschen lassen. So erhielt ich drei Kugeln Mangosorbet, das kräftig nach Frucht schmeckte und fein, nicht kristallig in einem langstieligen Cocktailglas serviert wurde.

Fazit: Das alles gibt es zu annehmbaren Preisen.

Weitere Informationen

Salento Classico, Reeder-Bischoff-Straße 54, 28757 Bremen, Telefon: 04 21 / 835 79 00, ­Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von 12 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 22.30 Uhr, Sonntag von 18 bis 22.30 Uhr, Mittwoch ist Ruhetag, ­teilweise barrierefrei, Internet: www.salento-classico.de