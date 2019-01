Bärbel Schäfer (Anja Jahn)

Den Neujahrsempfang musste sie grippekrank auslassen, aber grundsätzlich sind Besuche in Bremen, ihrem Bremen, für Bärbel Schäfer immer wie Kurzurlaube. Das erzählte Bärbel Schäfer im Gespräch mit Axel Brüggemann, als sie zu Gast war im WESER-Strand im Café Sand. Künftig wartet auch Arbeit auf die TV-Moderatorin und Buchautorin, wenn sie ein Mal im Monat in ihre Geburtsstadt zurückkehrt. Die 55-Jährige übernimmt von Brüggemann die Moderation der Talk-Reihe des WESER-KURIER, die per Videostream auf der Internetseite und auf einer Doppelseite in der Zeitung dokumentiert wird. Es ist eine Herzensangelegenheit für Schäfer, denn sie trägt wie so viele Bremer den Stolz auf ihre Heimat und die Liebe zu ihr tief in sich.

„Wurzelherzklopfen“ nennt sie die Vorfreude darauf, bald nicht mehr nur als Betrachterin von außen auf die Stadt zu blicken, die ihre Jugend prägte – Stichworte Steintor, politische Bewusstwerdung und immer schon die große Neugier auf neue Erkenntnisse und fremde Sichtweisen. „Bremen hat für mich eine ganz besondere Emotionalität“, sagt Schäfer, die schon lange mit ihrem Mann Michel Friedmann in Frankfurt lebt, „Hier habe ich meinen ersten Kuss bekommen, meine erste Klassenfahrt gemacht und hier war ich auf meiner ersten Demo.“

Als ersten Gast wird Schäfer am 1. März Meeresbiologin Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, auf der MS Oceana begrüßen und versuchen, so viele Facetten ihres Gastes wie möglich herauszuarbeiten. „Wer bei mir auf der Couch sitzt, bekommt sanfte Fragen, aber auch mal den Finger in die Wunde gelegt“, sagt Schäfer, die alleine ihre RTL-Talkshow (1995 bis 2002) in 1500 Ausgaben sowie kultur-politische TV-Formate moderierte und für ihren HR3-Sonntagstalk jetzt für den Deutschen Radiopreis nominiert war. Angstfrei zuhören können zählt für die Moderatorin und Autorin zu ihren wichtigsten beruflichen Eigenschaften. „Der größte Fauxpas ist, zu sehr an den eigenen Fragen zu kleben. Da langweilen sich alle, der Gast, der Moderator und die Zuschauer“, sagt sie. Das Rohe, Unfertige bereitet ihr Freude, flexibel zu sein und im Gespräch aus Geben und Nehmen einen Austausch zu schaffen mit Binnen- und Buten-Bremern, mit Gästen aus Gesellschaft, Sport und, besonders wichtig im Wahljahr, auch aus der Politik.

Dabei sollen im besten Fall Impulse für Bremen und seine Umgebung entstehen. Was können wir lernen? Was bewegt die Menschen, wie sind sie die geworden, die sie sind? Das will Bärbel Schäfer zeigen.