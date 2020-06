Die Betreuung von Kindern in Bremer Kitas läuft seit Wochen im eingeschränkten Modus. Das soll sich bald ändern. (Rolf Vennenbernd/DPA)

Insgesamt haben zum Stichtag 4. Juni die Eltern von rund 9500 Kindern die Angebote der Notbetreuung in Kitas, Elternvereinen und in der Kindertagespflege wahrgenommen. Damit sind inzwischen fast doppelt so viele Kinder wieder in Betreuung wie noch Mitte Mai: Zum Stichtag 13. Mai waren es etwa 4700, damals waren aber die Voraussetzungen noch strenger. Diese Zahlen berichtete Claudia Bogedan (SPD), Senatorin für Kinder und Bildung, in der Bürgerschaft als Antwort auf eine Frage der CDU-Fraktion. Es sei aber zu berücksichtigen, dass reell mehr Kinder betreut würden, erklärte die Senatorin, da Sharing-Modelle, bei denen ein Platz tageweise an ver­schiedene Kinder vergeben wird, nicht abgebildet werden könnten. Bogedan: „Eine Abfrage dazu bei den Trägern läuft, die Ergebnisse sollen in der nächsten Woche vorliegen.“

Inklusion und digitales Lernen

Auch zu anderen Aspekten des derzeit noch eingeschränkten Kita- und Schulangebots hatten die Oppositionsfraktionen Aufklärungsbedarf. Birgit Bergmann stellte stellvertretend für die FDP die Frage, wie in der aktuellen Situation Inklusion umgesetzt werde und ob auch Schüler, die eine persönliche Assistenz benötigen, Hilfe erhielten. „Es gibt Einschränkungen“, erklärte Bogedan, „aber Inklusion soll natürlich im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt werden.“ Was die Öffnung der Förderzentren angehe, „nimmt Bremen im Ver­gleich zu einigen anderen Bundesländern, in denen die Förderschulen für geistige Entwicklung und körperlich-motorische Entwicklung lange geschlossen waren, eine Vorreiterrolle ein“. Für Schülerinnen und Schüler mit Assistenzbedarf gilt laut Bogedan, dass sie „die notwendige Unterstützung“ erhalten. Darüber hinaus gebe es an vielen Schulen interne Lösungen. Zahlen, wie viele Kinder derzeit nicht in Kontakt mit ihren Assistenzkräften seien, ließen sich aufgrund der mit dem Sozialressort geteilten Struktur nicht darstellen, sagte Bogedan.

Ebenfalls wollte die FDP wissen, ob der Senat durch die Erfahrungen mit digitalem Unterricht ein allgemeines Anforderungsprofil, das verpflichtende Fortbildungen für Lehrer in diesem Bereich vorsieht, einrichten wird. „Unterricht auf Distanz kann nur eine Ergänzung sein“, antwortete die Bildungssenatorin. Ein Katalog, wie digitaler Unterricht im besten Fall aussehen soll, befinde sich aber in der Vorbereitung. „Wir haben zuletzt verstärkt auch Webinare ange­boten, um die erforderlichen Fähigkeiten und Fertig­keiten der Lehrkräfte zu verbessern“, sagte Bogedan. Zudem würde die Plattform Itslearning weiterhin auch mit didaktischen Materialien ausgebaut.

Was das Digitale angeht, lernen auch die Beiräte in diesen Wochen jede Menge dazu. Den CDU-Abgeordneten Hartmut Bodeit interessierte dabei, ob die rechtlichen und technischen Voraussetzungen für Videokonferenzen gegeben sind? Und: Können sie als Livestreams im Internet übertragen werden? Staatsrat Thomas Ehmke bejahte für die Senatskanzlei die erste Frage. Das Beirätegesetz sei entsprechend geändert worden, auch die Technik vorhanden. Alle Sitzungen zu streamen, sei jedoch „ein erheblicher finanzieller und personeller Aufwand“. Ehmke: „Einzelne Beiräte praktizieren jedoch erfolgreich in Eigenregie.“ Die Senatskanzlei unterstütze durch Übernahme der entstehenden Kosten.