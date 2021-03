Bremens Landesdatenschutzbeauftragte Imke Sommer. (CHRISTIANE MESTER)

Gut gedacht ist nicht immer gut gemacht, auch wenn „der Digitalisierungschub, den wir in der Pandemie erleben, grundsätzlich sogar eine Chance für den Schutz personenbezogener Daten bedeuten“ könne, wie die Landesdatenschutzbeauftragte Imke Sommer sagt. Sowohl im Gesundheits- als auch im Arbeits- und Schulbereich seien den Datenschutzaufsichtsbehörden 2020 „viele digitale Datenschutzverletzungen und zahlreiche datenschutzrechtlich nicht durchdachte Geschäftsideen“ untergekommen.

Die Bremer Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sprach am Freitag bei der Vorstellung ihres Jahresberichts von einer „übergriffigen digitalen Goldgräberstimmung“, der man mit der „Ruhe des Rechtsstaats“ begegnen müsse. Allein 21 Beschwerden über offen zugängliche Gästelisten in Restaurants hätten ihre Behörde erreicht. In einem Fall habe eine Servicekraft die hinterlassene Mobilfunknummer eines Gastes zur Kontaktaufnahme genutzt - was den Behörden vorbehalten sei. „Einige Datenpannenmeldungen bezogen sich auf einen Hackerangriff, der auf eine digitale Version der Gästelisten im Gastronomiebereich gerichtet war.“ Die Ermittlungen liefen noch. Beschwerden über das Ordnungsamt, bei Quarantänekontrollen seien Gesundheitsdaten gegenüber der Nachbarschaft offenbart worden, „ließen sich nicht aufklären“, heißt es im Bericht.

Grundsätzlich, so Imke Sommer, habe sich der Tätigkeitsschwerpunkt ihrer Behörde 2020 „bei etwa gleichbleibendem Beschwerde- und Beratungsaufkommen deutlich in Richtung auf Themen im Pandemiekontext“ verschoben. Insgesamt erreichten demnach 544 Beschwerden und 494 Beratungsanfragen die Datenschützerin.