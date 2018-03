Veranstaltung in Bremen

Digitalkongress tagt ganz real in Bremen

Timo Thalmann

Beim Europäischen Verwaltungskongress kommen an diesem Donnerstag und Freitag Experten aus ganz Europa in Bremen zusammen, um über IT-Lösungen in den Behörden zu diskutieren.