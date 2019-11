Die Saurier sind los: Im Übersee-Museum malt der Künstler Carsten Dietz in der japanischen Tuschtechnik Sumi-e noch bis diesen Sonntag lebensgroße Iguanodon-Dinosaurier auf ein zehn mal drei Meter großes, handgeschöpftes japanisches Reispapier.

Für den Künstler erfüllt sich damit nach eigenen Angaben „ein Lebenstraum“. Er spricht von einer Weltpremiere, weil noch nie ein Künstler einen Dinosaurier mit dieser Technik, in diesem Format und auf diesem Papier angefertigt habe. Die Farbe hat Dietz vor gut einem Jahr gemeinsam mit einem Tuschmeister in Taiwan hergestellt, benötigt werden etwa fünf Liter. Das Papier wurde eigens in einer Papiermanufaktur im chinesischen Xuancheng hergestellt.

Charakteristisch an Sumi-e ist, dass die Pinsel aus Ziegenhorn oder Hühnerfedern ohne Absetzen über das Papier geführt werden. Dadurch soll das Motiv auf das Wesentliche reduziert werden. Für Dietz hat die Arbeit „etwas Meditatives“.

Die Besucher können dem Künstler beim Malen über die Schulter blicken und mit Fragen löchern. Der Eintritt ist in der Zugangsgebühr für das Museum enthalten, die Aktion läuft im ersten Obergeschoss.