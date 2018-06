Auch zwischen den Wurzeln muss das Kieselrot mit einem speziellen Sauggerät entfernt werden. (Koch)

Noch bis Ende der Woche laufen die Sanierungsarbeiten auf der mit Dioxin verunreinigten Außenfläche eines Neustädter Kindergartens. Wie berichtet, sind bei Bodenuntersuchungen für einen Anbau der Kita Neustadtswall Rückstände von sogenanntem Kieselrot entdeckt worden. Diese werden nun von einer Fachfirma entfernt. Umwelt- und Gesundheitsbehörde sowie die für die städtische Fläche zuständige Gesellschaft Immobilien Bremen (IB) sind nach eingehenden Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, dass das belastete Material zwar die gesetzlichen Dioxin-Grenzwerte für Spielflächen überschreite, aber dennoch nicht unmittelbar gefährlich für die Kinder gewesen sei.

„Das Dioxin liegt in Kieselrot in einer gebundenen Form vor, das kann der Körper zum Glück nur ganz schlecht aufnehmen“, sagt der mit der Bodensanierung beauftragte Sachverständige Karsten Döhring. Dennoch sei es wichtig, nun sorgfältig zu arbeiten und als Vorsichtsmaßnahme das verunreinigte Material fachgerecht zu entsorgen. Neustädter Beiratsmitglieder der Linkspartei und von den Piraten nehmen den Zufallsfund zum Anlass, eine flächendeckende Überprüfung aller Kita-Spielflächen in Bremen zu fordern. Dies kommt jedoch weder für das Ressort Kinder und Bildung infrage noch für Immobilien Bremen. Es sei ein Ausnahmefall gewesen, so IB-Projektleiterin Katrin Scheele, dass in den 1970er-Jahren beim Bau eines Kindergartens offenbar mit Kieselrotrückständen verunreinigtes Material zum Auffüllen des Außengeländes verwendet worden sei. „Alle Verdachtsflächen in der Nähe von Sportplätzen wurden bereits in der Vergangenheit untersucht, daher gibt es keinen Anlass, auf gut Glück nun tätig zu werden“, sagte Scheele auf Nachfrage. Bei Neubauten oder der Umgestaltung von Außenflächen sei es indes selbstverständlich, den Untergrund städtischer Kita-Außengelände eingehend zu überprüfen.

Die Kritik von Stadtteilpolitikern an der zunächst ausgebliebenen öffentlichen Information von IB und Kita Bremen zum Dioxinfund weist IB-Sprecher Peter Schulz zurück: „Wir hatten nie die Absicht, Geheimniskrämerei zu betreiben, sondern im Gegenteil. Aus unserer Sicht haben wir schnell gehandelt, die Sicherung und Sanierung sofort eingeleitet und die direkt Betroffenen in der Einrichtung umfassend informiert.“