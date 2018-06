Ein Wunschkonzert zum Abschluss eines ereignisreichen Tages der offenen Tür: Evan Christ dirigiert die Bremer Philharmoniker. (Frank Thomas Koch)

Das war's dann wohl mit der Juristenkarriere. Arian steht mit stolzem Lächeln am Pult der Bremer Philharmoniker und möchte die Bühne am liebsten gar nicht mehr verlassen. Gerade eben hat er temperamentvoll die Ouvertüre zu Georges Bizets Oper "Carmen" dirigiert. Sein Vater und seine Großmutter sind spätestens dann von Arians sehnlichem Berufswunsch überzeugt, als ihn der junge, US-amerikanische Gastdirigent Evan Christ lobt: "Super, ein geborener Dirigent!"

2012 habe er das Orchester das erste Mal dirigiert, erzählt der Schüler, der auch Cello lernt. Klar, dass er sich diese Chance auch beim diesjährigen Tag der offenen Tür der Philharmoniker in der Glocke nicht entgehen lassen wollte. Ebenso wenig wie Christian, schon ein guter alter Bekannter des Orchesters, der sogar seinen eigenen Taktstock mitgebracht hat und nun den Musikern die Hände schüttelt.

"Ich habe schon zu Hause vor dem Spiegel geübt"

Der junge Mann zeigt, was es bedeuten kann, zu dirigieren: Er spürt dem Bizet-Sound mit vollem Körpereinsatz nach. Als Kavalier alter Schule erweist sich indes Karl, als er Konzertmeisterin Anette Behr-König formvollendet die Hand küsst. Er reise sowieso des Öfteren von Aurich nach Bremen, um in die Philharmonischen Konzerte zu gehen, sagt er.

"Ich habe schon zu Hause vor dem Spiegel geübt", verrät er. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob das Orchester aus der Konserve kommt oder live vor einem sitzt. Karl meistert seine Aufgabe souverän. Im Publikum wird derweil begeistert mitdirigiert und applaudiert. Alle können indes nicht ihr Talente erproben. Ein bisschen enttäuscht ist Volker Seekamp, der als leidenschaftlicher Opern- und Konzertgänger zu gern einmal "sein" Orchester dirigiert hätte.

Er ist mit Ulrike Messerknecht, einer Vereinskollegin vom Richard Wagner-Verband Bremen, in die Glocke gekommen. Die beiden Musikfans machen sich nun auf zu einem der Minikonzerte, die Ensembles der Bremer Philharmoniker im Kleinen Saal der Glocke spielen. Wie jetzt gerade das "Quartetto con Brio", das bravourös Tangos von Carlos Gardel und Astor Piazzolla schmachtet, aber auch Schmonzetten wie "Puppchen, du bist mein Augenstern" und Filmmusik-Hits von Zarah Leander: "Nur nicht aus Liebe weinen" und "Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist mein Ruin, aber ich liebe ihn". Allgemeiner Jubel.

Im Publikum des Dirigentenwettbewerbs sitzen auch Grit und Jens Schiffmann mit ihrem Sohn Malte im großen Saal, in den immer wieder Kinder mit lindgrünen Luftballons hineinschneien. "Wir sind ja zum ersten Mal hier und ganz erstaunt, wie groß das hier ist", sagt Schiffmann, die erstmals beim Tag der offenen Tür der Philharmoniker dabei ist.

Es hätte mehr Publikum sein dürfen

Begeistert hat die Familie auch die Kinderoper "Peter und der Wolf", die einige Philharmoniker mit dem Bremer Figurentheater "Mensch, Puppe" im Kleinen Saal aufgeführt haben. Malte hält stolz ein Horn in der Hand, das er bei einem Workshop aus einem Stück Gartenschlauch, einem zu einem Trichter zusammengerollten, bunten Stück Papier und einem Plastikmundstück gebastelt hat. Zwischendurch tutet er kräftig hinein – na, läuft doch.

Im Kapitelsaal probieren Kinder verschiedene Orchesterinstrumente aus: Klarinette, Fagott, Klavier. Unterdessen läuft im Foyer ein Percussion-Workshop. Kinder zaubern auf Alltagsgegenständen zur Melodie von Queens "We will rock you" das Stück "Afrika wunderbar" auf die Bühne. Heiner Buhlmann, langjähriger Chef des Jugendsinfonie-Orchesters Bremen-Mitte, zeigt sich begeistert: "Toll, wie viel Leben hier ist!" Wenngleich es schon noch mehr Publikum für die Gratis-Aktion hätte sein dürfen. Die, die nicht in der Glocke dabei waren, haben auf alle Fälle etwas versäumt.

Philharmoniker machen Appetit auf die kommende Saison

Draußen herrschte sommerliche Hitze, drinnen redete Philharmoniker-Intendant Christian Kötter-Lixfeld von Weihnachten. Zu Recht: Denn beim 4. Philharmonischen Konzert der nächsten Saison am 16., 17. und 18. Dezember geht es ganz schön rund. Das Orchester wird zur Big Band und spielt unter anderem "The Nutcracker Suite" – Duke Ellingtons musikalische Gedanken zu Tschaikowskys unverwüstlicher Ballettmusik. Daraus gab's bei der "Saisonpräsentation", mit der der Tag der offenen Tür in der Glocke am Sonnabend begann, eine gut gelaunte Kostprobe. Der Winter kann getrost kommen, wenn er so klingt.

Als eine Art Frühstücksbuffet wollte Kötter-Lixfeld die knapp 80 Minuten verstanden wissen, in denen Häppchen aus den Philharmonischen Konzerten der nächsten Spielzeit serviert wurden. Noch ohne Chef de Cuisine übrigens, denn der neue Generalmusikdirektor Marko Letonja grüßte wegen anderweitiger Verpflichtungen nur per Videobotschaft. Ihn vertrat, und zwar würdig und charmant, Evan Christ, der das Orchester gleich zu Beginn bei zwei Ausschnitten aus Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" auf präzise-zügig ("Promenade") und gruselig-lauernd ("Gnomus") einstellte.

Mit einer Herzensangelegenheit von Letonja ging es weiter, einem Ausschnitt aus Bartóks "Konzert für Orchester", bei dem die Instrumentengruppen zu Solisten werden. Mit der niederländischen Violinistin Lisa Jacobs stimmte das Orchester danach auf das das 3. Philharmonische Konzert mit Werken von Sibelius, Nielsen und Schumann ein. Von Holland ist es nicht weit nach Großbritannien, weshalb als Vorgeschmack auf das 10. Philharmonische Konzert, bei dem "wir die komplette Schönheit Englands in die Glocke bringen wollen", so das Versprechen Kötter-Lixfelds, der 2. Satz aus der "Schottischen Sinfonie" von Mendelssohn-Bartholdy erklang. Christ ließ die Philharmoniker dabei förmlich durch die Highlands hüpfen.

Nino Rotas Filmmusik zu Federico Fellinis "La Strada" endete mit einem fulminanten Solo der Konzertmeisterin Anette Behr-König, bevor als Sommerfrische-Abschieds-Winke-Winke Johann Strauß' Polka "Der Vergnügungszug" über die Bühne rauschte. Ganz schön abgefahren, das Ganze. Doch halt – ohne Zugabe ging es nicht, und Brahms "Ungarischer Tanz Nr. 5" war mit seiner Hitzigkeit genau das richtige, um das Publikum erstens zu weiterem Applaus anzustiften und zweitens vom Herbst/Winter/Frühling wieder in den aktuell herrschenden Sommer zurückzuholen.