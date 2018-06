Für 2018 ist die Breminale gesichert. Aber wie geht es ab 2019 weiter? Das hinterfragen die Bremer Grünen. (Pascal Faltermann)

Bremen. Die Vorbereitungen für die Breminale vom 25. bis 29. Juli am Bremer Osterdeich laufen auf Hochtouren. Am Freitag hatten die Veranstalter der Agentur Concept Bureau mehr als 120 Künstler für das Programm an der Weser bekannt gegeben (wir berichteten). Doch wie geht es in den kommenden Jahren weiter? Über die Zukunft des Kulturfestivals hatte es in den vergangenen Monaten viele Diskussionen gegeben. In der Kulturdeputation Mitte Mai wurde bekannt, dass die Vergabe des Festivals für 2019 anders laufen könnte, als es sich die Deputierten vorstellen. Zudem könnte sich auch der Name ändern. Das hinterfragt jetzt die Bremer Grünen-Fraktion.

Eigentlich hatte die Deputation beschlossen, das Festival im Sommer abzuwarten, es auszuwerten und dann zu entscheiden, wie, für wie lange und an wen man es für die Zukunft vergibt. Doch in der vergangenen Sitzung hieß es laut einer Vorlage, dass die Entscheidung für 2019 bereits so gut wie gefallen ist. Denn die Antragsfrist für die Fördermittel der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) für das Jahr 2019 ist am 30. April verstrichen. Für das Jahr 2018 gab es 60.000 Euro von der WFB.

Noch nicht abschließend geklärt

„Die Kulturdeputierten sind von der Vergabeentscheidung der WFB überrumpelt worden", sagt Nima Pirooznia, kulturpolitischer Sprecher der Grünen.

Nima Pirooznia. (Grüne / FR)

Für die Grünen sei die Frage, ob die Breminale 2019 durch eine unabgestimmte Entscheidung der WFB entgegen dem Wunsch der Kulturdeputation bereits vergeben ist, noch nicht abschließend geklärt. Pirooznia hat sich nun mit verschiedenen Fragen an das Wirtschaftsressort gewandt.

Er will klären, ob bei der Auswahl eines anderen Veranstalters für 2019 durch die Deputation eine Förderung aus Kulturfördermitteln der WFB tatsächlich ausgeschlossen ist. Ebenso interessiert ihn, ob die WFB die Mittel für die Veranstaltung als solche vergeben hat oder für einen bestimmten Verein, eine bestimmte Person oder Firma. Zu klären sei nicht zuletzt, welche Rechtswirkung diese Vergabeentscheidung der WFB tatsächlich für die Auswahl des Veranstalters eines Festivals an der Weser 2019 hat.