Theoretisch ist es einfach, was zurzeit gilt: Am besten zu Hause bleiben, Kontakte vermeiden, Abstand halten. In der Praxis ist es dann doch aber meistens etwas komplizierter. Was erlaubt ist und was nicht, ist für Bremen und Bremerhaven in der inzwischen 23. Corona-Verordnung vom 15. Dezember geregelt, es gelten darüber hinaus die Bestimmungen der dritten Verordnung zur Änderung ebendieser 23. Corona-Verordnung vom 8. Januar. Insgesamt sind es knapp 40 Seiten mit Paragrafen zu allen möglichen Bereichen des Lebens – allerdings ergeben sich beim Abgleich mit dem Alltag immer wieder Fragen und Diskussionen. So zum Beispiel auch im Bereich des Handels.

Die Flohmärkte-Debatte

In Bremerhaven sorgt das Thema Flohmarkt gerade für Unmut bei vielen Bewohnern. Anders als im Sommer, als darüber diskutiert wurde, warum in Bremen noch nicht wieder getrödelt werden durfte, anderswo aber schon, geht es jetzt um den umgekehrten Fall. Die Flohmarkthallen im Fischereihafen und am „Rotersand“ waren an den vergangenen Wochenenden geöffnet, was viele, darunter auch die Stadtverordnetenfraktion der CDU, angesichts des Lockdown und des in weiten Teilen geschlossenen Einzelhandels kritisieren. Der moralische Aspekt ist dabei das eine, aus rechtlicher Sicht falsch gemacht haben die Veranstalter nichts.

Flohmärkte werden in der aktuellen Rechtsverordnung nicht explizit genannt, sie fallen jedoch laut Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts, wie Gottesdienste oder Beerdigungen in die Kategorie „Veranstaltungen“. Diese sind unter bestimmten Bedingungen mit bis zu 100 Personen erlaubt, unter anderem müssen Hygienekonzepte vorgelegt und der Mindestabstand eingehalten werden können.

Bremerhavens Bürgermeister Melf Grantz (SPD) will nun für Bremerhaven Flohmärkte explizit verbieten und dazu eine eigene Allgemeinverfügung erlassen. „Man kann nicht erklären, dass im allgemeinen Lockdown faktisch der Einzelhandel geschlossen wird und zugleich Flohmärkte als Veranstaltungen deklariert werden und dementsprechend öffnen dürfen“, sagte er. Der Bremer Senat hat laut Fuhrmann am Dienstag ebenfalls über diese Frage gesprochen, ob für Flohmärkte eine eigene Regelung nötig ist, sieht aber keinen Änderungsbedarf in der Verordnung.

In Bremen bleibt zum Beispiel der Flohmarkt auf der Bürgerweide trotzdem geschlossen, sagt Veranstalter Harald Siegel. Das liegt einerseits an den strengen und für die Höker unattraktiven Konditionen, andererseits schlicht an der Jahreszeit. „Wenn nur 100 Leute erlaubt sind, ist das für uns keine Option“, sagt Siegel. „Man braucht ein bestimmtes Verhältnis von Händlern und Besuchern, damit sich so eine Veranstaltung lohnt.“ Für den im Moment ebenfalls geschlossenen Flohmarkt am Sander Center in Oslebshausen könnte es eine Option sein, nun einen Antrag zu stellen und im Februar wieder zu starten, sagt Henrik Sander, Miteigentümer des Grundstücks.

Sonderposten-Märkte

Warum darf Laden A öffnen, Geschäft B aber nicht? Das ist ein zurzeit viel debattiertes Thema in der Geschäftswelt – zumal im zweiten Lockdown zum Teil zugelassen ist, was im Frühjahr noch verboten war und andersherum. So sind aktuell die Baumärkte für alle geschlossen, die keine Gewerbetreibenden oder Handwerker sind.

Die Zimmermann-Sonderposten-Märkte in Bremen und umzu sind hingegen geöffnet. Im Frühjahr mussten die Bremer Filialen geschlossen bleiben, das Verwaltungsgericht hatte eine Klage des Oldenburger Unternehmens gegen das Öffnungsverbot abgewiesen. „Die Rechtslage ist kompliziert, aber nun klarer definiert als früher. In Niedersachsen stehen Sonderposten-Märkte jetzt auf der Positivliste“, sagt Geschäftsführer Ulrich Zimmermann, „Bremen interpretiert es inzwischen genauso.“ Überdies bestände das Sortiment zu mehr als der Hälfte aus Lebensmitteln, Getränken und Drogerie-Artikeln.

Grundsätzlich gilt, dass alles verkauft werden kann, was Menschen an Lebensmitteln brauchen, also ihrer Grundversorgung dient. Auch Einzelhändler, die schwerpunktmäßig Waren des täglichen Bedarfs im Angebot haben, dürfen öffnen, wobei unter „täglicher Bedarf“ Medikamente ebenso fallen wie Hörgeräte, Zeitungen, die Dienste von Reinigungen oder Angebote von Babyfachmärkten. Die Regelungen im Detail können sich aber von Land zu Land unterscheiden.

Fahrschulen

So ist es auch bei den Fahrschulen. In Bremen und Niedersachsen sind sie geöffnet, wenn die Schutzmaßnahmen eingehalten werden können. In Bayern oder Thüringen sind Fahrschulen seit Beginn des zweiten Lockdown geschlossen, andere Länder erlauben nur berufsbezogene Ausbildungen. „In der Bremer Coronarechtsverordnung zählen Fahrschulen zu den Fort- und Weiterbildungseinrichtungen und sind deshalb offen“, erklärt Behördensprecher Fuhrmann.