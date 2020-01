In Deutschland gab es zuletzt Streit um Schimpanse Robby im Zirkus Belly. Im November 2018 entschied das Oberverwaltungsgericht Lüneburg, dass er in dem Zirkus verbleiben soll. (Julian Stratenschulte /dpa)

Große Menschenaffen sollen Grundrechte erhalten – das forderte Colin Goldner vom „Great Ape Project“ am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Bremer Grünen. Die Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen und Bonobos seien Menschen besonders ähnlich und es gebe „keinen vernünftigen Grund“, Ihnen Grundrechte vorzuenthalten.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Tierpolitik hatte Colin Goldner für einen Vortrag ins SOS Kinderdorf-Zentrum in die Neustadt geladen. Seine Initiative zielt „auf nichts weniger ab, als die Abschaffung der sakrosankten Grenzziehung zwischen Mensch und Tier“, sagte Goldner in seinem Vortrag.

Ähnlichkeit zum Menschen

Große Menschenaffen seien wegen ihrer Leidensfähigkeit, ihres Selbstbewusstseins, des vorausschauenden Denkens und sozialen Handelns Menschen sehr ähnlich. Den Affen die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Freiheit und Schutz der natürlichen Lebensräume zuzuerkennen, sei moralisch geboten. Konkret wären Jagd, Zoos, Zirkusse, Privathaltung, Pharmaversuche und die Zerstörung der Lebensräume vom grundrechtlichen Schutz erfasst. Auch für die Praxis hat Goldner einen Plan: die Rechte der Tiere sollten durch anerkannte Tierschutzorganisationen vor Gericht vertreten werden.

In Deutschland gelten die verfassungsmäßigen Grundrechte im Alltag der Juristen für Menschen als natürliche Personen und eingeschränkt für juristische Personen. An dieser Auslegung gibt es Kritik. Der Bremer Rechtsprofessor Andreas Fischer-Lescano schrieb 2018 in einer Fachzeitschrift: Das „vom Begriff menschlicher Freiheit her konzipierte Verständnis der Rechtspersonalität ist im Wandel begriffen.“

Er führt aus, wie in verschiedenen Rechtsordnungen der Welt „nicht-humane Rechtspersönlichkeiten“ Einzug gehalten hätten. Es geht um Flüsse, Tiere - und die Schimpansin Cecilia in Argentinien.

Klage von Peta gescheitert

Ein Gericht in Mendoza hatte der Menschenäffin 2016 Rechtspersönlichkeit zugesprochen. Cecilia war ohne Artgenossen in einem Betongehege in einem Zoo gehalten worden und wurde nach dem Urteil in ein Schutzreservat gebracht. Fischer-Lescano ist der Auffassung, in Deutschland sei die Einbeziehung von „nicht-menschlichen Personen“ in die Grundrechtsordnung möglich.

Hierzulande hatte es zuletzt Auseinandersetzungen um den Schimpansen Robby im Zirkus Belly gegeben. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschied nach einem jahrelangen Rechtsstreit im November 2018, der Affe solle im Zirkus bleiben.

Das Gericht stellte zwar eine nicht artgerechte Haltung des Menschenaffen fest, hielt allerdings die Resozialisierungsaussicht bei einer anderweitigen Unterbringung für zu gering.

Dem vorausgegangen war eine Kampagne der Tierrechtsorganisation Peta. Auch Peta bezieht sich auf die Idee von Tieren als Grundrechtsträgern und reichte im November 2019 Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe ein: Als Vertreterin männlicher Ferkel. Es geht um die betäubungslose Kastration. Ähnliches hatte vor rund 30 Jahren Naturschützer mit der sogenannten „Robbenklage“ gegen Vergiftungen in der Nordsee versucht und waren vor dem Verwaltungsgericht Hamburg gescheitert.

Robert Porzel von der Landesarbeitsgemeinschaft der Grünen steht den Ideen Goldners offen gegenüber. „Wir wünschen uns eine sogenannte ´tierliche Person´ in unser Recht aufzunehmen. Dann könnte man einen Schritt weitergehen: Welche Tierart hat welche Rechte?“ Die Großen Menschenaffen könnten laut Goldner und Porzel als Türöffner für andere Tiere fungieren. „Bremen hat natürlich mit dem Zoo in Bremerhaven aber auch mit den Versuchen an Rhesus- und Makakenaffen an der Universität etwas beizutragen. Das ist ein Bremenrelevantes Thema“, sagte Porzel.