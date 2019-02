Am Sonntag hatte der WESER-KURIER berichtet, dass der US-amerikanische Architekt Daniel Libeskind den Bau von vier Türmen am Brill plant. (Carmen Jaspersen/dpa)

„Will man uns Bremer für dumm verkaufen? Sieling und Lohse sollten ganz schnell Transparenz herstellen“, schreibt etwa Claas Rohmeyer, kultur- und medienpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion auf Twitter.

Ähnlich sieht es Parteikollege Jens Eckhoff: „Die Entwürfe gehören jetzt in die Öffentlichkeit und nicht erst im Juni nach der Wahl! Alle Bremerinnen und Bremer sollen sich eine Meinung bilden können.“ Eckhoff war von 2003 bis 2006 Senator für Umwelt, Bau und Verkehr und liefert sich auf Twitter einen Schlagabtausch mit Arno Gottschalk (SPD): „Ein Investor bittet um ein vertrauliches Gespräch, um seine Ideen und Pläne für das Projekt vorzustellen. Zu diesem frühen Zeitpunkt soll dann der Bremer Senat auf den Marktplatz laufen und das Vorgestellte vertrauenswidrig publik machen? Ist das die neue CDU-Ansiedlungspolitik?“, schreibt Gottschalk.

Am Sonntag hatte der WESER-KURIER berichtet, dass der US-amerikanische Architekt Daniel Libeskind den Bau von vier Türmen am Brill plant. Sie sollen unterschiedlich hoch werden und in der Spitze die Höhe des Bremer Doms erreichen. Die genauen Pläne sind streng geheim und wurden nur einem kleinen Kreis im Rathaus vorgestellt.