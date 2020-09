Die drei Bremer Polizisten sollen sich auf Facebook abfällig über Tatverdächtige und Dritte geäußert haben. Die Beiträge wurden mittlerweile gelöscht. (Silas Stein / dpa)

Die Bremer Polizeiführung hat gegen drei Polizisten ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Grund dafür sind Äußerungen der Beamten auf Facebook.

Laut Pressestelle der Polizei hat einer der drei Beamten auf Facebook öffentlich einen Medienbericht zu einem größeren Polizeieinsatz in der vergangenen Woche geteilt. Dabei ging es um eine Auseinandersetzung von Großfamilien. Der Polizist kommentierte den Einsatz, was wiederum zu einer Unterhaltung mit zwei Kollegen via Facebook führte. Dabei hätten sich die drei Polizeibeamten sowohl gegenüber Tatverdächtigen als auch gegenüber unbeteiligten Dritten in „zynischer, abfälliger und teils diskriminierender Art und Weise“ geäußert. „Die für Beamte gebotene Zurückhaltung wurde durch die Kommentare verletzt“, erklärte Polizeivizepräsident Dirk Fasse. Die drei Beamten sind mit sofortiger Wirkung bis zum Abschluss des Disziplinarverfahrens in den Innendienst versetzt worden.

„Polizeieinsätze können mühsam sein und stehen zurzeit in einem besonderen Spannungsfeld, auch in der gesellschaftlichen Diskussion um Polizeigewalt und Rassismus“, so Fasse. Damit müsse jedoch professionell umgegangen werden.

Die Facebook-Beiträge der drei Polizisten zu dem Einsatz wurden inzwischen wieder gelöscht.