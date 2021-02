Die Semkenfahrt im Blockland wird ­geschlossen. (Sina Schuldt /dpa)

Gefrorene Seen und Flüsse sind vor allem für Schlittschuhläufer und Eishockeyfreunde gerade ein sehr beliebtes Ziel. Ganz vorne dabei: die Semkenfahrt. Dort treffen sich die Menschen trotz Corona derzeit in großen Gruppen, aber damit soll es jetzt vorbei sein. Wie Reinhard Pridat vom Eisverein mitteilt, wird die Eisfläche in der Semkenfahrt in Absprache mit dem Ordnungsamt und der Polizei geschlossen. Der Zugang wird abgesperrt und soll schon ab diesem Samstag nicht mehr passierbar sein.

Erforderliche Dicke von zwölf Zentimetern

Überdies warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) trotz der Frosttemperaturen an den vergangenen Tagen generell davor, die Eisdecken zu betreten. Das Eis auf Bremer Gewässern sei oft noch nicht dick genug, heißt es in einer Mitteilung der Lebensretter. Nach Beobachtung der DLRG sind die stehenden Gewässer inzwischen zugefroren und auf den ersten Flüssen – genannt wird die Lesum in Bremen-Nord – bilden sich Eisschollen. „Die DLRG geht davon aus, dass Eisdecken auf den Gewässern in Bremen und Bremerhaven nicht die erforderliche Dicke von zwölf Zentimetern haben und deshalb keine Menschen tragen können“, warnen die Retter.

Zuletzt ist ein Hund in den Werdersee und am Mittwoch dieser Woche ein Hund in den Mahndorfer See eingebrochen. Beide Tiere mussten gerettet werden. Ebenfalls am Mittwoch sei ein Passant in den Achterdieksee eingebrochen. Der Mann befand sich demnach in Ufernähe und konnte sich selbst aus dem Wasser retten. Er wurde medizinisch versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.