Ayhan Güleç von "Kismet" ist angesichts der EU-Debatte entspannt: Der Familienbetrieb glaubt nicht, dass Döner und Rollo verboten werden. (Frank Thomas Koch)

Droht dem Döner Ungemach aus Brüssel? Diese Frage ist in den vergangenen Tagen auch an den Theken Bremer Imbisse diskutiert worden. Allerdings nur vereinzelt und eher unaufgeregt, sagt Ayhan Gülec᷂ vom Lokal „Kismet“ in der Sögestraße. Dem Familienbetrieb bereitet die EU-Diskussion um Phosphat in Lebensmitteln ohnehin keine Sorgen. „Wir stellen unsere Döner-Spieße selbst her“, sagt Gülec᷂. Und Phosphat gehöre nicht zu den Zutaten des Familienrezepts.

Ein Gast habe ihn vor kurzem auf das Thema angesprochen. Aber auch den habe er beruhigen können. Seit 1978 verkaufe die Familie Gülec᷂ Döner, Rollo und mittlerweile auch Döner mit Pommes in der Hansestadt. Die Fleischspieße seien dabei stets selbst hergestellt worden. Traditionell aus Rind- und Kalbfleisch. „Anfangs war auch noch Lamm dazwischen.“ Auf dem zweiten Spieß dreht sich dagegen Hähnchenfleisch. „Wir waren die ersten in Bremen, die Hähnchen-Döner angeboten haben.“ Die Fleischverarbeitung sei über 30 Jahre lang Aufgabe seines Vaters gewesen, erzählt Ayhan Gülec᷂, dessen Neffe Inhaber der beiden „Kismet“-Lokale in der Innenstadt ist. Mittlerweile hätten jüngere Mitarbeiter diese Arbeit übernommen. Das Rezept sei aber dasselbe geblieben.

Weil die Spieße aus eigener Produktion stammen, werden sie laut Ayhan Gülec᷂ jeweils frisch angeliefert. Die Debatte um den Phosphat-Gehalt in tiefgefrorenen Döner-Spießen, der in den vergangenen Tagen aus Brüssel auch Deutschland erreicht hatte, hat also auf die Betreiber des „Kismet“ und ihre Kunden keine Auswirkungen.

Das beruhigt Sven Schirmeister (43), der mit zwei Kollegen regelmäßig freitags in einem türkischen Imbiss zu Mittag isst. An diesem Tag hat er ein Rollo mit Hähnchenfleisch bestellt. „Das war aber Zufall.“ Döner aus Rindfleisch sei ihm genauso lieb. Und auch gegen eine vegetarische Füllung habe er nichts einzuwenden. Von der Debatte um Phosphat in Lebensmitteln, die ihren Ausgangspunkt im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments nahm, haben Schirmeister und seine Kollegen nur „am Rande“ etwas mitbekommen.

Für den Döner ändert sich vorerst nichts

Dass tiefgefrorene Döner-Spieße in der EU wegen der Phosphat-Frage verboten werden könnten – das können sie sich zwar vorstellen. „Ob ein Verbot sinnvoll wäre, ist eine andere Frage.“ Schließlich, wendet einer der Männer ein, seien Phosphate in anderen Lebensmitteln gang und gäbe. Außerdem bezweifle er, dass zum Beispiel Fertigprodukte gesünder seien, als ein Döner oder ein Rollo, das frisch zubereitet und mit Salat serviert wird.

Döner und Rollo, das sind die Gerichte, die bei „Kismet“ am häufigsten bestellt werden, sagt Ayhan Gülec᷂. „In der Anfangszeit hatten wir noch viele andere türkische Gerichte im Angebot.“ Aber gerade für die Kunden, die sich buchstäblich im Vorbeigehen etwas zu Essen besorgen, sei es einfach am praktischsten, ein gefülltes Fladenbrot oder eine gefüllte Teigrolle mitzunehmen. Auch er selbst habe diesen Imbiss noch lange nicht satt. Er esse praktisch täglich Döner, erzählt er und lacht.

Die Diskussion, die den Döner bundesweit in die Schlagzeilen brachte, war dabei gar nicht darauf angelegt, dem Fleischgericht im Fladenbrot-Mantel den Garaus zu machen. Ganz im Gegenteil: Eigentlich sollte in dem Ausschuss des EU-Parlaments laut Medienberichten eine Rechtslücke geschlossen werden, die unter anderem tiefgefrorene Döner-Spieße – in dieser Form beziehen viele Imbissbuden ihre Ware – betrifft. Hintergrund: Phosphate in verzehrfähigen Lebensmitteln sind in der Europäischen Union innerhalb bestimmter Grenzwerte erlaubt. Keine ausdrückliche Regelung gibt es dagegen bislang für Phosphat in rohem, tiefgefrorenem Fleisch. Das sollte in der jüngsten Ausschusssitzung nachgeholt werden.

Doch dann haben Grüne und Sozialdemokraten in dem Gremium Einspruch eingelegt und die Sache damit gewissermaßen auf Eis gelegt. Den Anlass, eine Auszeit zu beantragen, habe die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit geliefert. Sie überprüfe gerade unabhängig von Döner und Rollo, ob die erlaubte Phosphat-Menge in Lebensmitteln aus Gründen des Gesundheitsschutzes generell gesenkt werden muss. Das Ergebnis soll Ende kommenden Jahres vorliegen.

Das bedeutet konkret: Für den Döner ändert sich vorerst nichts, die Spieße dürfen sich weiter drehen. Denn eine Regelung zum Phosphat-Gehalt in tiefgefrorenen Fleischspießen hat die Europäische Union erst einmal nicht in ihrem Angebot.