Der Bremer Domshof am Dienstagnachmittag, einsam und verlassen. Selbst bei dem schönen Wetter ist hier kein Stadtleben zu spüren. (Frank Thomas Koch)

Bei den Umbauplänen für den Domshof zeichnet sich ein Kompromiss ab. Statt einer Radikalkur, wie es die Anrainer des Platzes vorgeschlagen haben, soll es zu kleineren Eingriffen kommen, die dafür aber relativ zügig in Angriff genommen werden. Das ist das Ergebnis einer Senatssitzung am Dienstag.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hatte die Angelegenheit vor zwei Wochen auf die Tagesordnung der Regierung gesetzt und dafür gesorgt, dass die beiden zuständigen Ressorts Bau und Wirtschaft einen Plan vorlegen, wie der Domshof, der als unansehnlich empfunden wird, verändert werden kann. Ein paar Tage vorher war bekannt geworden, dass die Anrainer mit ihrer Initiative gescheitert sind, dem Platz ein völlig neues Gesicht zu geben. Die politische Unterstützung aus dem Rathaus und von Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) hatte keine Früchte getragen. Von den Behörden kam nur Achselzucken. Ihr Argument: So lange es keinen parlamentarischen Auftrag gibt und keine Mittel, könne nicht geplant werden.

Am Dienstag wurde vom Senat entschieden und Stunden später von einer Mehrheit in der Bremischen Bürgerschaft bestätigt, dass Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) die Federführung bekommt. Er soll sich möglichst schnell mit den Anrainern zusammensetzen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. "Wir erhoffen uns Flexibilität", sagt Ressortsprecher Tim Cordßen. Was er meint: Die Initiatoren des großen Plans sollen sich mit einer kleineren Variante zufriedengeben.

Ursprünglich vorgesehen war, den Domshof in zwei Bereiche zu gliedern. Im oberen Teil sollten rund um den Neptunbrunnen Bäume gepflanzt werden. In diesem Hain, wie es die beauftragten Landschaftsplaner nannten, sollte der Wochenmarkt Platz nehmen, mit der Möglichkeit, sich Richtung Dom und Rathaus auszudehnen. Für den unteren Teil waren Wasserspiele vorgesehen. Komplettiert werden sollte das mit einem neuen Beleuchtungskonzept und Sitzbänken, die den Platz links und rechts flankiert hätten.

Jörg Kastendiek (CDU): "Getan wird nichts"

"Diesen Plan weiterzuverfolgen, würde einen hohen Aufwand erfordern und viel Zeit kosten", so Cordßen. Sein Ressort verfolge jetzt die Absicht, kurzfristig tätig zu werden, um das Erscheinungsbild des Domshofs zu verbessern und den Menschen mehr Möglichkeiten zu geben, sich dort aufzuhalten. Der zweite Grund, keinen großen Wurf zu wagen, sei die Entwicklung der Innenstadt insgesamt. Cordßen: "Sie wird sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern, da wäre es nicht klug, auf dem Domshof vollendete Tatsachen zu schaffen, die später möglicherweise hinderlich sind."

Die CDU-Fraktion hatte am Dienstag einen Antrag in die Stadtbürgerschaft eingebracht. Der Senat solle bis zum 30. September einen Zeit- und Maßnahmenplan inklusive Finanzierung zur Umgestaltung des Domshofs vorlegen und dabei die bereits bekannten Gestaltungsideen der privaten Anrainer berücksichtigen, heißt es in dem Antrag. Er wurde von der Mehrheit im Parlament an die Deputationen überwiesen, gleichzeitig fiel die Entscheidung, dass beim Domshof künftig die Wirtschaftsbehörde den Hut aufhat. Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) hatte als Abgeordneter in seinem Redebeitrag gefordert, mit dieser Aufgabe das Bauressort zu betrauen. Als es zur Abstimmung kam, reihte er sich bei seiner Fraktion ein und stimmte gegen die eigene Forderung.

Einig waren sich die Redner aller Fraktionen, dass der Domshof seit vielen Jahren außerhalb der Marktzeiten einen traurigen Eindruck macht. Der Markt selbst sei auch keine Augenweide. Zu tun habe das nicht mit dem Platz allein, sondern auch mit den Gebäuden am Rand, die sich wie das neue Haus der Nord/LB und der Deutsche-Bank-Bau abschotten würden. Der Domshof wirke in den Nachmittag- und Abendstunden kühl und verwaist. Dass dies nun nicht grundlegend verändert wird, ließ Jörg Kastendiek (CDU) regelrecht aufbrausen: "Wir hören von Ihnen zum Domshof nur Allgemeinplätze", richtete er an Rot-Grün, "getan wird aber nichts, obwohl sie längst Gelegenheit dazu gehabt hätten."