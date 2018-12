Auch das Tanzen und Feiern gehört zum Kunstrausch, zu dem Studierende der Universität Bremen jüngst in die Kunsthalle eingeladen hatten. (Frank Thomas Koch)

Max Beckmann hätte es sicher genossen, dass sich junge Menschen für seine Kunst interessieren. Eben jene warteten jüngst auf den Stufen der Kunsthalle. Nieselregen und kalte Luft trieben sie geradezu in den warmen Vorraum, in dem bereits dumpfer Lärm und gedämpfte Stimmen aus dem Inneren der Ausstellungshallen zu vernehmen waren. Ihr Ziel: Die bunte Nacht unter dem Motto „Kunstrausch“, zu der Studierende der Universität Bremen geladen hatten, um die Kunst Max Beckmanns einmal anders zu vermitteln.

Ein Gefühl der Unruhe machte sich breit, die zur Gewissheit wurde, sobald der Besucher das Foyer betrat. Gespräche wetteiferten mit dem auf einer Bühne vorgetragenen Poetry-Slam. Wenig später beschallte die „Swing Kantine“ die mit Getränken versorgte Menge mit Musik der 1920er-Jahre. Da war die bunte Nacht schon in vollem Gange.

„Kunstrausch“ ist das Ergebnis des Projekts „Die junge Nacht in der Kunsthalle Bremen“ der Universität Bremen, an dem sich Studierende aller Fachbereiche beteiligen konnten. Unterstützt wurden sie dabei von Verantwortlichen der Kunsthalle. Mit dem neuen Veranstaltungsformat möchte die Kunsthalle Bremen nach eigenen Angaben junge Leute ansprechen, die mit Kunst und Museen bislang wenig in Berührung gekommen sind.

Lisa Kärcher vom Team der Kunsthalle stand inmitten des Stroms ankommender Menschen und verteilte Klemmbretter. Diese gehörten zur Aufgabe „Blindes Zeichnen“, bei der eine Person einer Gruppe ein Gemälde beschreibt und die Zuhörer es anschließend zeichnen.

Wer diese Aufgabe gelöst hatte, betrat die eigentliche Ausstellung und ließ das Stimmen- und Tongewirr im Foyer hinter sich. In der Ausstellung durfte der Besucher in die figurative Welt von Max Carl Friedrich Beckmann eintauchen, die sich wandelt und beim Betrachter Eindrücke hinterlässt zwischen erschreckend, faszinierend und unerwartet.

Kunstrausch war ein Erfolg

Beckmanns Kunst wurde an diesem Abend sogar lebendig: Wie aus einem Gemälde entstiegen stand unversehens eine fein gewandete Dame vor den Kunsthallen-Besuchern: Donna Zeretti, im realen Leben Studentin an der Uni Bremen. Sie beantwortete kokett Fragen und wollte die Zeit wieder aufleben lassen, in der der Autor, Maler, Vagabund und Artist lebte. Zwei Männer hoben zum Gesang an.

Einen Raum weiter begutachtete Lea Fischer, Studentin der inklusiven Pädagogik und eine der Besucherinnen des Abends, ein Kunstwerk, während ungewohnte Akkordeonmusik durch die Gänge hallte. Das fröhliche, lockere Treiben gefalle ihr. „Es unterstreicht die Ausstellung und gibt ihr mehr, als sie eh schon bietet“, sagte sie. Vielleicht sei diese Atmosphäre der umtriebigen Unruhe genau die richtige, um sich die Kunst Max Beckmanns anzuschauen. Die Kunsthalle will Veranstaltungen dieser Art etablieren und sie weiterentwickeln. Dieser Kunstrausch war ein Erfolg.