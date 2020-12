Jörn Frenzels Busse fahren zum Teil ab Montag im Auftrag der BSAG zum Güterverkehrszentrum. (Frank Thomas Koch)

Das Bremer Reisebusunternehmen Frenzel-Reisen wird die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) mit drei Fahrzeugen unterstützen. Wie berichtet wollte die BSAG dazu keine Angaben machen, doch Jörn Frenzel, Inhaber von Frenzel-Reisen, bestätigte den Einsatz. Ab kommenden Montag, 7. Dezember, wird das Unternehmen drei Doppeldecker auf der Linie 63S zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und dem Güterverkehrszentrum (GVZ) fahren lassen. „Wir freuen uns sehr über diesen Auftrag“, sagt Frenzel.

Bei den Doppeldeckern handele es sich um Fernbusse, die normalerweise für den Kunden Flixbus im Einsatz wären. Eine Auftragssumme wollten Frenzel wie auch die BSAG nicht nennen. Wichtig sei, dass ein Teil der Fahrer aus der langen Kurzarbeit geholt werde, sagt Frenzel. Aktuell ändere das Unternehmen gerade die Folierungen der Busse und mache aus einem Flixbus einen BSAG-Bus. Zusätzlich würden in allen Bussen sogenannte „Spuckschutzfolien“ eingebaut. „Somit können wir beide Türen öffnen und schützen unsere Fahrer zusätzlich“, so Frenzel. Den Auftrag habe er am Donnerstag um 16.45 Uhr erhalten. Nun mache sein Team kurzfristig alles möglich.