Jens-Uwe Bremer vor seiner Doppelhaushälfte. Die Fassade hat er notdürftig mit einer Plastikplane abdeckt. (Frank Thomas Koch)

Jens-Uwe Bremer und seine Frau Menekse haben viel Mühe in ihre Doppelhaushälfte an der Kattenturmer Heerstraße gesteckt. Alles ist mit Liebe eingerichtet, seitdem sie das Haus 1997 kauften, haben sie alles von Grund auf neu gemacht. Hier ließe es sich ganz kommod wohnen – eigentlich. Denn da gibt es das Problem mit dem Nachbarn, genauer gesagt sind es zwei Probleme.

Und die bestehen nicht darin, dass Sevdir Ö*. zu laut wäre oder den Müll herumliegen ließe, nein, das grundlegende Problem ist, dass Sevdir Ö. nicht da ist. Das ist auch gar nicht möglich, denn die andere Hälfte des Doppelhauses, die Ö. Bremers verstorbener Nachbarin samt Grundstück abkaufte, hat er vor knapp einem Jahr abreißen lassen.

Dabei ist offenbar einiges schief gelaufen. „Ich konnte im Dachboden plötzlich nach draußen gucken“, sagt Jens-Uwe Bremer. Das liegt daran, dass sich beide Haushälften eine Grenzwand teilten, die seit dem Abriss mehr oder weniger nur noch halb da ist, und das hat Folgen. Bremer: „Wir haben Risse in den Wänden, die immer größer werden. Und weil monatelang Feuchtigkeit eindringen konnte, entstand Schimmel.“

Unabhängiger Gutachter wird hinzugezogen

Ganz abgesehen davon, dass sich auch die Heizkosten der Bremers verdoppelten, weil die Außenwand nur noch aus halben Steinen besteht. Jens-Uwe Bremer hat die Fassade notdürftig mit einer Plane abgedeckt. Repariert ist auch nach Monaten noch nichts, weil der Nachbar die Schäden bezweifelt. Der Fall liegt längst vorm Amtsgericht.

Ein unabhängiger Gutachter wird sich die Sache Anfang Mai ansehen. „Dein Leben lang machst du dir dein Heim schön, und dann kommt so ein Dussel und reißt alles kaputt“, sagt Bremer, der als Einsatzleiter bei der SWB arbeitet. Zerstört, so sehen es die Bremers, ist die Qualität ihres Wohnens auf jeden Fall. Denn selbst wenn das Gericht entscheidet, dass Ö. die Schäden bezahlen und reparieren lassen muss, wäre damit noch längst nicht alles gut.

Ö. ließ das alte Haus, das Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, ja nicht umsonst abreißen. Er will auf dem Grundstück neu bauen, und sein Vorhaben bereitet den Bremers ebenso schlaflose Nächte wie ihr beschädigtes Resthaus. Vier rund zwölf Meter hohe Reihenhäuser plant der Unternehmer. Ein Bau, von dem das Bremersche Haus buchstäblich in den Schatten gestellt würde.

„Unser Haus sieht wie ein Schuppen daneben aus“, sagt Menekse Bremer. „Ich verstehe nicht, warum unser Nachbar bauen kann, was er will.“ Entschieden ist das noch nicht, der Antrag liegt im Moment auf einem Schreibtisch in der Baubehörde. Und Jörg Krause, Anwalt für Bau- und Architekturrecht, bezweifelt auch, dass er in dieser Form umgesetzt werden wird.

Wert des Hauses würde sinken

„Es ist richtig, dass der Bebauungsplan dort eine geschlossene Bebauung vorsieht, und es ist auch richtig, dass dort bis an die Grenze gebaut werden darf“, sagt er, „aber nachbarschaftliche Belange müssen einbezogen werden. Und nach unserer Sichtweise der Fall, dass das kleine Haus optisch durch das enorme Bauvolumen sowohl in der Breite als auch in der Höhe erdrückt würde.“

Hinzu kommt, dass auch der Wert des Bremer-Hauses wohl beträchtlich sinken würde. Ein Verkauf, der vor der ganzen Geschichte von den Bremers angedacht und auch schon fast besiegelt war, ist erst mal vom Tisch. „In dieser Gegend liegt der Quadratmeterpreis bei rund 140 Euro, aber das können wir erst mal vergessen“, sagt Jens-Uwe Bremer. „Wir müssen jetzt hierbleiben. Ein neues Haus zu kaufen, können wir uns nicht leisten.“

Anwalt Krause sagt: „Mir tut es sehr leid für das Ehepaar. Der Verkauf des Hauses sollte Teil seiner Alterssicherung sein. Das ist alles nun hintangestellt.“ Nach seiner Schätzung kann es noch Monate dauern, bis sowohl über den Bauantrag als auch über die Frage des Schadenersatzes entschieden wird. Krause: „Ich verstehe, dass Herr Ö. ein wirtschaftliches Interesse hat, aber so, wie er es macht, geht es nicht.“

Hoffnung auf einen trockenen Sommer

Dieter Strototte, ebenfalls Anwalt für Baurecht, vertritt Nachbar Ö. Er ist nicht sehr glücklich damit, dass die Bremers und ihr Anwalt den Weg an die Öffentlichkeit gegangen sind. „Es gibt oft Streit, wenn gebaut wird. Und mein Mandant will diesen Streit nicht öffentlich austragen“, sagt Strototte. Man sei insgesamt nicht abgeneigt, eine gemeinsame Lösung zu finden - zumindest, was die Probleme durch den Abriss betrifft. „Wenn mein Mandant Schäden verursacht hat, werden sie beseitigt.“

Was den Neubau angeht, habe sich sein Mandant an das gehalten, was der Bebauungsplan auch erlaubt. Schließlich stünden auch um das Grundstück herum schon viergeschossige Reihenhäuser. „Wir sind der Auffassung, dass der Plan genehmigungsfähig ist, auch wenn das nicht schön für das Ehepaar Bremer ist.“ Jens-Uwe Bremer und seine Frau hoffen, dass sie zumindest was die Schäden angeht, bald Klarheit haben. Und, dass der Sommer möglichst trocken wird.

* Name geändert