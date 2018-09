Insgesamt 16 Zwillingspärchen fanden den Weg nach Bremen – Manfred und Vincent Patsch (vorn) kommen aus Salzburg. (Frank Thomas Koch)

Immer wenn sie zusammen irgendwo auftauchen, ziehen sich Eva Schorbahn und Marta Geisler die gleichen Sachen an. Für den selbst gewählten Dresscode haben die Zwillingsschwestern keine besondere Erklärung. „Das gehört für uns einfach dazu, das machen wir immer so“, sagt die eine – es müsste Marta Geisler gewesen sein. Vielleicht war’s aber auch ihre Schwester, so genau lässt sich das nicht sagen.

Muss es im Grunde auch gar nicht, weil sich die beiden ohnehin als ein Herz und eine Seele verstehen. Das war schon früher so, als sie den jungen Männern in der Tanzstunde den Kopf verdrehten. „Die haben uns immer verwechselt“, sagt Eva – oder vielleicht auch Marta. Wobei sich die Schwestern auch einen Spaß daraus machten, die jungen Verehrer in die Irre zu führen.

„Die Jungen meinten immer, sie hätten mit uns beiden getanzt.“ Dabei hatten sie in Wahrheit nur mit einer das Vergnügen gehabt. Kaum anders klingt, was Armin Flügel von der gemeinsamen Bundeswehr-Zeit mit seinem Bruder zu berichten weiß. „Unsere Vorgesetzten haben wir immer hochgenommen“, erinnert sich der 69-Jährige. „Die waren froh, als sie uns wieder los waren.“

Verwechslungsgefahr in Uniform

Steckt man eineiige Zwillinge auch noch in Uniformen, ist die Verwechslungsgefahr natürlich besonders groß. Nicht viel anders als am Sonnabend, als sich 16 Zwillingspärchen – davon 13 eineiige – aus Deutschland und Österreich in Bremen trafen: neun aus der Hansestadt, fünf aus den östlichen Bundesländern, jeweils ein Paar aus Nordrhein-Westfalen und der Alpenrepublik.

Fast alle Zwillinge trugen die gleiche Kleidung wie Bruder oder Schwester, die meisten hatten anscheinend auch denselben Friseur aufgesucht. Besondere Aufmerksamkeit zogen Manfred und Vincent Patsch aus Salzburg im selbst entworfenen Trachten-Outfit auf sich. Zwei leutselige Männer, die mit rund 900 Kilometern die längste Anreise hatten und zum ersten Mal nach Bremen gekommen waren.

Zwillingstreffen gibt es mehr oder weniger regelmäßig, viele Paare kennen sich schon von früheren Zusammenkünften. Wobei die Zwillingstreffen in Rostock und Bremen einen besonderen Klang haben. Schon allein deshalb, weil sie alle zwei Jahre im Wechsel stattfinden. „Woanders sieht man sich vielleicht mal zum Abendessen“, sagt Armin Flügel, der zusammen mit seinem Bruder Ingo das Treffen in Bremen organisiert hat. „Aber bei uns gibt es ein richtiges Programm.“

So ziemlich unzertrennlich

Erst eine Dom-Besichtigung, dann das gemeinsame Essen mitsamt Abstecher in einen Brauereikeller, zum Abschluss ein Tanzabend in Grolland. Vier Mal ist das Bremer Zwillingstreffen bereits über die Bühne gegangen. Nur vor zwei Jahren fiel es krankheitsbedingt aus, nun haben die Flügel-Brüder den Stab übernommen. Und sie lassen keinen Zweifel daran, dass sie für 2020 eine Neuauflage des Zwillingstreffens planen.

Die beiden Neu-Organisatoren aus Woltmershausen sind so ziemlich unzertrennlich. Aus den Augen haben sie sich nie verloren, als Elektriker sogar viele Jahre in der gleichen Firma gearbeitet. Bis heute sind sie ledig geblieben, inzwischen wohnen sie wieder zusammen wie in ihren Kinderjahren. Ähnlich verhält es sich bei Ingrid Timmermann und Traute Huxoll, die sich „im Moment“ eine gemeinsame Wohnung teilen, nachdem ein Ehepartner gestorben ist.

„Wir geben die gleichen Antworten, haben die gleichen Gedanken und reagieren oft gleich“, sagen die 78-Jährigen. Ein wenig aus dem Rahmen fallen Marion Brünings und Bettina Anders aus der Vahr. Anders als die anderen tragen die Zwillingsschwestern keine identische Kleidung, auch die Frisur unterscheidet sich. „Wir wollen bewusst anders sein“, so Bettina Anders. „Jeder Mensch ist ein Individuum, wir sind doch zwei verschiedene Personen.“

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Schon früher ist es den beiden 54-Jährigen mächtig gegen den Strich gegangen, wenn sie immer nur als Doppel wahrgenommen wurden. Dagegen haben sie sich nach Kräften zur Wehr gesetzt. Durch einen eigenen Akzent in der Kleidung und verschiedene Freundeskreise. Das Zwillingsdasein sei ohnehin kein Zuckerschlecken gewesen. „Man kriegt immer nur die Hälfte, ob zur Konfirmation oder zu Weihnachten.“

Das habe sie als zutiefst ungerecht empfunden, erinnert sich Bettina Anders. Der pädagogisch wertvolle Vorteil: „Man lernt zu teilen.“ Noch nie zuvor in Bremen waren Eva Schorbahn und Marta Geisler, mit 83 Jahren die ältesten Gäste beim Zwillingstreffen. Eva Schorbahn hat es nach Schwerin verschlagen, Marta Geisler ist aus Tangermünde im Kreis Stendal angereist.

Doch gebürtig stammen sie aus einem kleinen Harzdörfchen mit dem schönen Namen Liebenrode unweit Nordhausen. „Wir sind Harzer Mädchen“, sagt die eine – oder andere. Mit ihrer Bremen-Visite schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe, besuchen sie bei dieser Gelegenheit doch erstmals auch einen Enkel, der an der Weser heimisch geworden ist.

Häuser nebeneinander

Schon mehrfach haben sich auch Claudia Franzke und Daniela Tienken bei Zwillingstreffen blicken lassen. Die beiden 34-Jährigen aus Grolland sind diesmal das jüngste Geschwisterpaar. Man werde immer herzlich aufgenommen, sagt – nun ja: eine von beiden. Irgendwie hätten diese Treffen eine besondere Note. „Man hat lauter Gleichgesinnte um sich.“

Das bestätigt auch Gundula Frenkel aus Wismar. Ihre feste Überzeugung: „Zwillinge ticken anders.“ Eine Einschätzung, die das Brüderpaar Patsch aus Salzburg teilt. Wenn die 64-Jährigen auch jeweils eigene Familie haben, so haben sie doch einen großen Teil ihres bisherigen Lebensweges in zwillingsbrüderlicher Eintracht zurückgelegt.

Gemeinsam haben sie ein Bauunternehmen gegründet – und sich auch privat nicht weit voneinander entfernt. „Jeder hat sein eigenes Haus. Aber nebeneinander“, sagt – wer auch immer von den beiden. Dass es noch einen älteren Bruder gibt, erfährt man nur nebenbei. Der Kontakt sei etwas spärlicher. „Das ist der Außenseiter“, witzelt Manfred Patsch – oder sein Bruder.