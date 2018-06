Am Mittag die nächste Sperrung

Doppelter Lkw-Unfall: A1 bei Oyten und bei Mahndorf gesperrt

Christian Butt und Max Seidenfaden

Nach zwei Lkw-Unfällen geht auf der A1 am Dienstag in Richtung Osnabrück fast gar nichts mehr. Nachdem am Morgen drei Lkw bei Bremen-Mahndorf verunglückten, krachte es am Mittag in Oyten.