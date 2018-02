Die Netz-Infrastruktur in den Schulen soll kommen. Grund genug, sich über didaktische Konzepte Gedanken zu machen, wie sich digitale Lernmittel sinnvoll einsetzen lassen. (dpa)

Die digitale Infrastruktur von Schulen weist große Unterschiede zwischen Bremen und Bremerhaven aus. Während in Bremen alle allgemeinbildenden Schulen mit 100 Megabit pro Sekunde an das sogenannte Verbundnetz der öffentlichen Schulen angeschlossen sind, verfügt keine einzige Grundschule in Bremerhaven über diesen schnellen Zugang.

Auch von den 14 weiterführenden Oberschulen und Gymnasien Bremerhavens hat aktuell nur die Hälfte einen Netzzugang mit 100 Megabit pro Sekunde. Bei den berufsbildenden Schulen profitiert derzeit allein die Sophie-Scholl-Schule als Teil des gleichnamigen Schulzentrums mit gymnasialer Oberstufe von einer solchen Netzanbindung.

Allerdings sollen die Ober- und berufsbildenden Schulen in Bremerhaven noch in diesem Jahr an das Glasfasernetz angeschlossen werden und sämtliche Grundschulen bis Ende 2019 folgen. Die aktuelle Bestandsaufnahme wie auch die Ankündigung, allen Schulen des Landes Bremen in diesem und im kommenden Jahr einen Netzzugang zu verschaffen, ergeben sich aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der CDU-Fraktion.

„Es geht an der außerschulischen Lebensrealität der Schüler vorbei, wenn in Bremerhaven zahlreiche Schulen nur sehr langsam ans Netz angebunden sind, darunter sogar Berufsschulen mit technischer Ausrichtung“, kommentiert Thomas vom Bruch als bildungspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion das Ergebnis der Anfrage.

Er sieht das Bildungsressort in der Pflicht, nicht nur den Ausbau der Infrastruktur voranzutreiben, sondern auch eine anschließende sinnvolle Nutzung zu gewährleisten. „Die Möglichkeiten der Digitalisierung müssen didaktisch sinnvoll zum festen Bestandteil qualitativen Unterrichts werden.“ Bei der Aus- und Fortbildung von Lehrern solle daher der selbstverständliche Einsatz von digitalen Medien und Mitteln im Unterricht mehr als bisher in den Fokus rücken.

Julie Kohlrausch, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, hält den Zeitplan für den anvisierten Ausbau der Netzinfrastruktur an den Schulen für sachgerecht, verweist aber auf vielfältige Defizite in der Praxis. „Vor allem bei der technischen Unterstützung hapert es, wenn die Informationstechnik nicht so funktioniert, wie sie soll“, sagt sie. Das räumt der Senat in seiner Antwort auch ein.

Wenig WLAN in Klassenzimmern

„Es müssen Erledigungszeiträume verkürzt und Unterstützungsangebote ausgebaut werden“, heißt es darin. Die Geschwindigkeit des Netzanschlusses in den Schulen wird vom Senat hingegen als „auskömmlich“ bezeichnet. Für den Einsatz mobiler Geräte fehle wiederum eine zentrale Strategie. Das entscheide jede Schule für sich.

Allerdings mangelt es vielfach noch an entsprechend ausgebauten drahtlosen Zugängen in den Klassenzimmern, Fluren und Versammlungsräumen. In den Grundschulen bieten zumeist nur die Lehrerzimmer ein sogenanntes WLAN an. Für ganz Bremen listet die Antwort des Senats lediglich 19 von insgesamt 114 Schulen auf, in denen sich Smartphones und Tablets per WLAN in allen Klassenzimmern in das Schulnetz einwählen können.

An 50 Schulen ist das in keinem einzigen Unterrichtsraum möglich. Nur fünf Schulen gelten als vollständig „ausgeleuchtet“, wie die komplette Abdeckung aller Räume mit einem WLAN-Zugang bezeichnet wird. Aus der Senatsantwort geht aber auch hervor, dass zumindest für die weiterführenden Schulen in Bremen und Bremerhaven bereits alle notwendigen Gerätschaften angeschafft wurden, um flächendeckend für drahtlose Netzzugänge zu sorgen.

Im 21. Jahrhundert ein Muss

Will man auch alle Grundschulen entsprechend ausstatten, würde das nur für die Stadtgemeinde Bremen rund zwei Millionen Euro zusätzlich kosten. Für Bremerhaven liegen keine Kostenschätzungen vor. „Ein flächendeckender WLAN-Ausbau an Schulen – auch an Grundschulen – ist im 21. Jahrhundert ein Muss. Es ist beschämend, dass Bremen da nicht weiter ist“, sagt Kristina Vogt, Vorsitzende der Linken-Fraktion. Sie bemängelt außerdem die Qualität des Ausbaus.

„Die Netzanbindungen in den Schulen sind viel zu langsam, um als echtes Unterrichtswerkzeug verwendet werden zu können.“ Sie sieht das Thema allerdings als Teil des insgesamt zu langsamen Netzausbaus in Deutschland. „Das ist meines Erachtens aber längst eine Frage der öffentlichen Daseinsvorsorge“, sagt sie und verweist auf die Situation in vielen anderen europäischen Staaten. Dort gebe es teilweise sogar einen Rechtsanspruch auf ein schnelles Internet.