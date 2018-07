In Bremerhaven fingen drei PKW Feuer. (dpa)

In der Nacht zu Sonntag fingen drei PKW in der Weserstraße im Bremerhavener Ortsteil Wulsdorf Feuer. Personen kamen bei dem Zwischenfall nicht zu Schaden, teilte die Polizei mit.

Die Fahrzeuge waren auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits hohe Flammen aus den Autos und drohten auf einen Holzstapel überzugreifen. Die Flammen konnten jedoch gelöscht weren.

Zwei der Fahrzeuge brannten komplett aus, ein weiterer PKW wurde schwer beschädigt. Die Hausbewohner hatten sich in Sicherheit gebracht und konnten im Anschluss an die Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei untersucht nun die Ursache des Feuers und bittet daher um Hinweise unter (0471) 953 4444. (jfj)