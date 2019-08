Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Drei Autos sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Neustadt in Flammen aufgegangen.

Gegen 2.15 Uhr meldeten Anwohner einen brennenden Audi in der Hardenbergstraße, teilte die Polizei mit. Kurz darauf wurde den Beamten mitgeteilt, dass auch ein VW Tiguan und der Caddy einer Obdachlosenhilfe in der Nettelbeckstraße in Flammen stehen.

Die eintreffende Feuerwehr konnte die Brände löschen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 3623888 entgegen. (par)