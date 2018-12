Jakob Köhler, Malte Battefeld und Torben Otten (v.l.n.r.) sind "De fofftig Penns". (Florian Besser)

Nach 15 Jahren feiert die Hip-Hop-Band "De fofftig Penns" ein letztes Mal mit ihren Fans. Am Sonntag, 23. Dezember, treten die plattdeutschen Rapper im Pier 2 auf. Für die Veranstaltung gibt es nur noch Restkarten.

Passend zu dem Abschied der Band erschien Anfang Dezember das Best-of-Album "Dat läppert sik". Auf dem Tonträger finden sich neben drei neuen Songs auch sechs Titel, die bisher nur digital veröffentlicht worden waren. Die Platte gibt es auf der Webseite der Band zu kaufen - oder beim WESER-KURIER zu gewinnen. Wir verlosen drei der CDs. Neben dem neuen Album haben die plattdeutschen Rapper auch zwei neue Videos veröffentlich. Den Streifen zu "Dor nich för" sehen Sie hier:

Was ist zu tun, um Gewinnspiel teilzunehmen?

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, schreiben Sie bitte eine Mail mit der Betreffzeile "De fofftig Penns" an gewinnspiele(at)weser-kurier.de. Einsendeschluss ist der 23. Dezember um 18.30 Uhr - dann beginnt das Konzert der Band.

Alle Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Die CDs liegen dann im Kundenzentrum des WESER-KURIER an der Martinistraße 43 bereit.

Teilnahme nur ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter der WESER-KURIER Mediengruppe. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!