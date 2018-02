Die Polizei sucht Zeugen. (dpa)

Wie die Polizei Bremen mitteilte, hebelten Einbrecher die Tür einer Filiale in der Woltmershauser Straße auf und entwendeten aus dem Büro einen Tresor. Kurze Zeit später (gegen 3.15 Uhr) meldeten Anwohner zwei verdächtige Personen vor einer Bäckerei in der Wachmannstraße. Auch in dieser Filiale wurde eingebrochen und ein Safe gestohlen. Um 4.10 Uhr wurde die Polizei auf einen weiteren Tatort in der Kirchhuchtinger Landstraße aufmerksam. Auch hier drangen Unbekannte in eine Bäckerei ein und erbeuteten einen Tresor.

Polizei Bremen sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft die Zusammenhänge und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen. (wk)