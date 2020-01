Die Polizei ermittelt die Unfallursache. (dpa)

Drei Jugendliche sind am Dienstagabend beim Überqueren der Straße An der Mühle Ecke Neumarktstraße in Bremerhaven von einem Auto erfasst worden. Ein 15-Jähriger erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde mit Kopfverletzungen ins Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gebracht. Mehr Glück hatten zwei Mädchen, 13 und 15. Sie wurden nur leicht verletzt. Zum genauen Unfallhergang kann die Polizei noch keine Angaben machen.