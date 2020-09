Bei Bauarbeiten wurden drei Kilogramm Drogen in Sebaldsbrück gefunden. (Oliver Berg)

Ein Bauarbeiter entdeckte am Dienstagmorgen bei Baggerarbeiten im Bremer Stadtteil Sebaldsbrück knapp drei Kilogramm Drogen. Wie die Polizei mitteilte, habe der 64-Jährige an der Sebaldsbrücker Heerstraße an einem Baggerloch gearbeitet. In einem Grünstreifen vor der Bahnlinie fiel ihm unter einem Baumstumpf ein großer gelber Sack auf. Beim Inspizieren der Tüte stellte der Mann fest, dass diese mit mehreren Drogenpäckchen befüllt war. Er alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Einsatzkräfte stellten den vermutlich mit Cannabisharz gefüllten Sack sicher, außerdem fertigten die Polizisten Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Bremen zu melden.