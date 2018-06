Der Sodenmattsee in Bremen-Huchting. (Alice Echtermann)

DLRG-Mitarbeiter haben am Freitag einen Vater und seine drei Kinder aus dem Huchtinger Sodenmattsee gerettet. Die Vier drohten zu ertrinken. Nach DLRG-Angaben wollten die Kinder, sieben bis elf Jahre alt, zur Badeplattform im See. Die lässt sich größtenteils zu Fuß erreichen, nur die letzten zehn Meter müssen geschwommen werden. Das schafften die Kinder nicht, sie gerieten in Panik, versuchten, sich aneinander festzuhalten und drückten sich dabei unter Wasser.

Der Vater rannte in den See, um zu helfen, aber auch er kann nicht schwimmen. Zum Glück waren DLRG-Kräfte schnell mit dem Rettungsboot bei ihnen und brachten die Familie an Land. Der Vater brauchte eine Sauerstoffgabe. (eho)