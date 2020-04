Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Die Serie guter Nachrichten für unsere Familie reißt nicht ab. In unserem Penny gab es jetzt sogar wieder Klopapier. Unsere Fixierung auf dieses Verbrauchsgut hielt sich in Grenzen. Aber es hat ja schon etwas von Normalität, wenn eingeschweißte Klopapierrollen einfach so im Supermarktregal herumliegen, und das ist zu begrüßen. Gönnerhaft kauften wir nur eine Packung und ließen die zweite, uns nach aktuell geltenden Rationierungsregeln ebenfalls zustehende im Geschäft zurück. Wie konnte es dazu kommen?

Hersteller von Penny-Klopapier ist eine Firma aus Schmalkalden, wie ich mit Interesse las. Ich stelle mir vor, dass angesichts der momentanen Lage ein schmalkaldischer Bund geschlossen worden ist. Der Bürgermeister der Stadt Schmalkalden, ein gewisser Rechtsanwalt Kaminski, rief alle abkömmlichen Bürgerinnen und Bürger zur tätigen Mithilfe im örtlichen Klopapierwerk auf, und in einem gemeinsamen Kraftakt ist es während nächtlicher Sonderschichten gelungen, diesen beschämenden Versorgungsengpass zu beheben.

Schmalkalden hat sich seiner herausragenden Stellung im Bermudadreieck der deutschen Klopapierindustrie als würdig erwiesen. So ist es natürlich nicht gewesen. Tatsächlich können wir der lokalen Presse entnehmen, dass die Produktionskapazitäten der Firma aus Schmalkalden bereits Anfang März komplett ausgelastet waren. Mehr ging nicht. Es ist also doch völlig normal, dass wir im Penny jetzt wieder Klopapier kaufen können. In unserem Edeka ist es übrigens immer noch ausverkauft.